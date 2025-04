Liverpool-Tottenham in tv e in streaming: dove vedere il match di Premier

Liverpool, 26 aprile 2025 - “C'è ancora del lavoro da fare, ci serve un punto e vogliamo ottenerlo davanti ai nostri tifosi”, ha detto Arne Slot nella conferenza stampa pre Liverpool – Tottenham, che si giocherà domani alle 17:30. Contro gli Spurs, i reds possono fare la storia: dopo una stagione che li ha visti dominare la Premier League praticamente dall'inizio, nella quale hanno mantenuto un rullino di marcia impressionante, la prossima può essere la gara decisiva per la vittoria del campionato. In questo momento, Salah e compagni si trovano in testa con 79 punti conquistati, mentre l'Arsenal è secondo a quota 67. I gunners hanno già giocato la loro gara, pareggiando 2-2 in casa contro il Crystal Palace, perciò al Liverpool basterebbe un pareggio per assicurarsi la vittoria matematica della Premier League con quattro giornate d'anticipo. In caso di successo, per i reds si tratterebbe del ventesimo titolo, il che gli permetterebbe di eguagliare il Manchester United come squadra più vincente della storia della Premier. L'ultimo campionato vinto dai reds risale alla stagione 2019-20, con Klopp in panchina. In quella stagione, Salah e compagni chiusero con 99 punti, 18 in più del Manchester City secondo, dati da 32 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Domani davanti a loro ci sarà un Tottenham che deve fare i conti con la semifinale di andata di Europa League contro il Bodø/Glimt, che si giocherà giovedì alle 21. Per gli Spurs, sedicesimi in classifica con soli 37 punti conquistati, l'Europa League rappresenta l'ultima possibilità di salvare una stagione fin qui decisamente negativa, perciò Postecoglou deve centellinare al millesimo le forze. Per Son e compagni, la zona Europa è inaccessibile tramite il campionato, perciò l'Europa League è l'unica strada per poter partecipare ad una competizione internazionale nella prossima stagione.

Le probabili formazioni di Liverpool – Tottenham

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Diogo Jota. All. Slot. Tottenham (4-3-3): Vicario; Gray, Romero, Davies, Spence; Sarr, Bissouma, MaddisoN; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou.

Dove vedere Liverpool – Tottenham in tv e in streaming

La partita tra Liverpool e Tottenham sarà visibile domani alle 17:30 su Sky al canale Sky Sport Uno, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.