Luis Enrique torna sulla questione Donnarumma: “Non mi spaventano le decisioni difficili”

Parigi, 21 agosto 2025 – Negli ultimi giorni, c'è stato un terremoto nel calciomercato europeo e l'epicentro è stato in Francia, precisamente a Parigi. Dopo una stagione eccellente, con la vittoria della Champions League, del campionato e della Coppa di Francia, Gianluigi Donnarumma è stato messo fuori rosa dal Paris Saint-Germain. L'italiano è stato uno dei protagonisti principali del successo della squadra parigina, ma le situazioni legate al suo contratto hanno fatto sì che venisse messo ai margini, per poi essere sostituito da Chevalier. Il contratto del giocatore italiano scadrà l'anno prossimo. Fin da subito c'era una notevole distanza tra le richieste del giocatore e l'offerta del club e dopo poche settimane di dialogo il Paris Saint-Germain ha deciso di puntare su un altro giocatore, Lucas Chevalier. Quest'ultimo, portiere classe 2001, si è trasferito dal Lille e ha esordito pochi giorni dopo l'ufficialità del passaggio al PSG, nella Supercoppa UEFA (poi vinta) contro il Tottenham. Chiaramente, l'esclusione di Donnarumma ha sollevato un polverone ed è stato lo stesso Luis Enrique a giustificare questa scelta, evidenziando come per il suo gioco fosse più funzionale un portiere abile tecnicamente come Chevalier. Donnarumma, quindi, è stato messo fuori squadra e immediatamente sul mercato e ora il suo entourage è alla ricerca della prossima destinazione del portiere. Nella conferenza stampa che precede la gara contro l'Angers, Luis Enrique è tornato sulla questione relativa all'estremo difensore italiano, affermando che la decisione di escludere il giocatore dal progetto sia esclusivamente sua e ribadendo che non ha nessun problema a prendere decisioni difficili come questa. Per Donnarumma il tempo corre e in soli undici giorni è costretto a cercare una nuova squadra. Appena venuto a conoscenza di quanto successo sotto la Tour Eiffel, il Manchester City si è immediatamente fiondato sul portiere, ma per riuscire a chiudere il colpo è necessaria l'uscita di Ederson, sul quale c'è l'interesse del Galatasaray. Se il brasiliano dovesse trasferirsi in Turchia, i citizens potrebbero chiudere l'affare Donnarumma. In alternativa, l'italiano rischierebbe davvero di passare un anno da “separato in casa” con il PSG, per poi passare a parametro zero ad una nuova squadra nella prossima sessione di mercato. Sarebbe paradossale, soprattutto se si considera che l'ex Milan è attualmente uno dei miglior portieri al mondo...