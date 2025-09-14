Man City – Man United in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Manchester, 14 settembre 2025 – La quarta giornata di Premier League si chiuderà con il derby di Manchester. City e United si affronteranno questo pomeriggio alle 17:30 all'Etihad Stadium e riprenderanno il loro campionato. I citizens tornano in campo dopo le due sconfitte consecutive contro Tottenham e Brighton, con Guardiola che è chiamato a trascinare fuori la squadra da questo momento negativo. Inoltre, devono trovare la giusta carica in vista del match di Champions League contro il Napoli, che si giocherà giovedì alle 21. Vincere oggi, quindi, è importante per tantissimi motivi, che vanno dalla Champions al campionato. L'Arsenal ha vinto contro il Nottingham Forest e il Liverpool sarà impegnato alle 15 contro il Burnley: qualora il City non dovesse trovare la vittoria si allontanerebbe ancora di più dalla vetta. Chiaro che il campionato sia appena iniziato, ma Guardiola e i suoi devono vincere per non trovarsi già troppo lontani dalla cima. Inoltre, oggi ci sarà anche l'esordio di Gianluigi Donnarumma con la nuova maglia: il portiere italiano, infatti, nelle ultime ore di mercato è passato dal Paris Saint-Germain al Man City e vuole cominciare la sua avventura in Inghilterra nel modo migliore. Dall'altra, invece, c'è un Manchester United che ha ritrovato la vittoria nello scorso turno: il 3-2 sul Burnley è stato una vera e propria liberazione per i red devils, che ora devono cercare di continuare su questa scia. Non sarà sicuramente facile, ma Amorim e i suoi hanno il dovere di provarci. Le due settimane hanno sicuramente aiutato il tecnico portoghese a risistemare la squadra dopo un inizio di stagione intenso e ora è chiamato ad una grande prestazione contro una delle squadre più forti del campionato. Sicuramente non mancherà lo spettacolo, con tutta l'Inghilterra che si ferma per assistere al derby di Manchester.

Le probabili formazioni di Manchester City – Manchester United

Manchester City (4-3-3): Donnarumma, Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri, Reijnders, Rodri, Bernardo Silva, Bobb, Doku, Haaland. All. Guardiola. Manchester United (3-4-2-1): Bayindir, Yoro, de Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Mainoo, Dorgu, Bruno Fernandes, Mbeumo, Sesko. All. Amorim.

Dove vedere Manchester City – Manchester United in tv e in streaming

La gara tra Manchester City e Manchester United sarà visibile dalle 17:30 su Sky al canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in streaming su Sky Go e NOW.