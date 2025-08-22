Manchester City – Tottenham in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Manchester, 22 agosto 2025 – Seconda settimana di Premier League e, come ogni giornata, il campionato inglese regala dei big match. Questa volta si passa per Manchester, dove il City di Guardiola ospiterà il Tottenham di Thomas Frank in uno scontro che sicuramente garantirà spettacolo e tanti gol. Da un lato ci sono i citizens, reduci dal rotondo 4-0 contro il Wolverhampton nella prima giornata, dall'altra gli Spurs, che sabato scorso ha rifilato tre reti al Burnley. Entrambe, quindi, sono partite con il piede giuso, vincendo e convincendo, ma ora è arrivato il momento di alzare i toni, con la gara dell'Etihad Stadium che dimostrerà di che pasta sono fatte le due squadre. Il Manchester City ha come obiettivo quello di insidiare il Liverpool e di riprendersi il titolo di campione d'Inghilterra dopo il successo dei reds nella passata stagione. In questa sessione di calciomercato sono stati fatti degli acquisti importanti, come Reijnders dal Milan e Cherki dal Lione, entrambi in gol contro il Wolverhampton, ma attenzione perché il mercato non è finito e potrebbero esserci ulteriori sorprese. Non è un mistero che i citizens siano su Gianluigi Donnarumma, in uscita dal Paris Saint-Germain, ma, almeno per domani, tutti i discorsi riguardanti il mercato saranno rimandati, dato che ci sarà una gara da provare a vincere. Il Tottenham, invece, deve riscattare la scorsa stagione, dove ha chiuso al diciassettesimo posto con soli 38 punti conquistati. La vittoria dell'Europa League ha garantito a Richarlison e compagni un posto in Champions, ma quest'anno gli Spurs sono chiamati ad una stagione completamente diversa rispetto a quella appena passata. Anche per il Tottenham il mercato è tutt'altro che finito: l'infortunio di Maddison ha costretto la società a cercare un nuovo trequartista, Eze è sfumato e ora il tempo stringe, con il club che deve trovare un giocatore al più presto. In ogni caso, prima c'è la gara contro il Manchester City.

Le probabili formazioni di Manchester City – Tottenham

Manchester City (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez, Reijnders; Bobb, Bernardo Silva, Doku; Haaland. All. Guardiola. Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Johnson; Richarlison. All. Frank.

Dove vedere Manchester City – Tottenham in tv e in streaming

La gara tra Manchester City e Tottenham sarà visibile domani alle 13:30 su Sky al canale Sky Sport Calcio, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.