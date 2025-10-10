Mbappé difende Yamal: “Si parla troppo della sua vita privata, lasciatelo in pace”

Madrid, 10 ottobre 2025 – Tra una settimana riprenderà la Liga e il Real Madrid dovrà difendere la testa della classifica. Si ripartirà dalla gara contro il Getafe, poi sarà la volta della Champions League, con la Juventus di Tudor che scenderà in campo al Berbaneu per la terza giornata della più importante competizione europea. Tutto questo in preparazione della grande sfida che andrà in scena il 26 ottobre, quando tutta la Spagna si fermerà per assistere al Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Sarà anche la sfida tra i due nuovi numeri dieci delle due squadre, Lamine Yamal e Kylian Mbappé. La partita tra Real Madrid e Barcellona, quindi, sarà ancora più magica: dalle sfide tra Messi e Cristiano Ronaldo si passa a quella tra Yamal e Mbappé, con tutto il mondo che non vede l'ora di assistere a questo scontro. Tuttavia, ai microfoni di Movistar+, il campione francese ha voluto parlare del suo collega spagnolo, che nell'ultimo periodo è finito al centro delle polemiche soprattutto per la sua vita privata. Queste sono state le sue parole: “La vita privata di Yamal? Si parla troppo di questo, la gente dovrebbe lasciarlo in pace. Bisogna accettare che può essere un grande giocatore in campo e fuori sia solo un ragazzo di 18 anni. Deve fare le sue esperienze e capire cosa è meglio per lui, l'importante è che non perda la passione. Alla sua età tutti commettono errori: si fanno cose giuste e se ne fanno altre meno, è un giocatore di grande talento e si farà strada nel calcio”. Ora, il francese è impegnato con la sua Nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. I transalpini sono inseriti nel gruppo D e finora hanno conquistato sei punti in due gare. Questa sera affronteranno l'Azerbaigian, mentre lunedì andrà in scena il match contro l'Islanda. Successivamente, Mbappé tornerà a Madrid per gli impegni con i blancos dopo un inizio di stagione super. Per ora, in dieci partite tra Liga e Champions League il francese ha già messo a segno 14 reti e 2 assist. L'obiettivo del francese è chiaro: vincere tutto con il Real Madrid e provare a portare a casa anche il Pallone d'oro. Finora, la strada intrapresa è certamente quella corretta, l'unica cosa che il francese deve fare è continuare così.

MATTEO MEREU