Mbappé: “Io non posso fallire. Critiche? Sono io il più duro con me stesso”

Madrid, 10 settembre 2025 – Per Kylian Mbappé questa sarà la stagione della verità con la maglia del Real Madrid. Nella prima annata, il francese ha chiuso con 44 gol e 5 assist in 59 partite tra Liga, Coppa del Re, Champions League, Mondiale per Club, Supercoppa di Spagna, Coppa Intercontinentale e Supercoppa UEFA. Tuttavia, oltre gli ottimi numeri personali, c'è anche da segnalare come il Real Madrid abbia perso campionato, Coppa del Re e Supercoppa a discapito del Barcellona, mentre in Champions League è uscito ai quarti di finale contro l'Arsenal. C'è ancora tanto da migliorare per i blancos che, nel frattempo, hanno salutato Ancelotti e accolto Xabi Alonso. Mbappé è sempre centrale nel progetto del Real Madrid, come dimostra anche il cambio di maglia: dalla 9 è passato alla 10, che apparteneva a una leggenda del club come Luka Modric. Ora, però, servono i trofei, perché a Madrid si sopporta a fatica una stagione negativa, ma due sono inaccettabili. Mbappé è chiaramente l'uomo di punta della squadra e ha tutta la voglia del mondo di imporsi anche con la maglia del Real Madrid. In un'intervista a L'Équipe ha parlato del suo rapporto con le critiche e con i fallimenti: “Io non ho il diritto di fallire, se non avessi questa grande passione che ho il mondo del calcio mi avrebbe disgustato già tanto tempo fa. Chi va allo stadio è fortunato a vedere lo spettacolo, ma non sa davvero cosa succede dietro le quinte. Più ci sono soldi, più ci sono problemi: molte persone non vedono come cambia la tua vita ma tengono in mente solo l'immagine di te da bambino. La gente che mi critica? Non mi dà fastidio: sono io il più duro con me stesso, ma non ho mai voluto accettare il fallimento. Io ascolto sempre tutti, ma sono io che vado in campo e che vivo la mia vita”. Dopo gli impegni con la Nazionale, per il francese è il momento di tornare a Madrid, con il Real che sarà impegnato sabato alle 16:15 nel difficile campo della Real Sociedad, prima della prima apparizione in Champions, al Bernabeu contro l'Olympique Marsiglia. Nel mese di settembre, inoltre, andrà in scena anche il derby contro l'Atletico Madrid.