Mourinho verso il Benfica? Il club portoghese esonera Lage dopo il ko in Champions

Roma, 17 settembre 2025 – José Mourinho verso il Benfica. Lo sostiene la stampa portoghese dopo l'annuncio dell'esonero di Bruno Lage all'indomani del ko per 2-3 rimediato dal club lusitano all'esordio in Champions League contro il Qarabag. "Ringrazio Bruno per il lavoro svolto, ma era il momento di cambiare – ha dichiarato il presidente Manuel Rui Costa –. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves". "L'allenatore che arriverà dovrà essere vincente e avere la capacità di portare la squadra al livello richiesto – ha aggiunto l'ex centrocampista di Fiorentina e Milan –. Non parliamo di nomi. Il Benfica è attualmente senza allenatore. Il colloquio con Lage è avvenuto solo dopo la partita. Non è stato nominato nessun allenatore, né se ne è parlato per il futuro, ma ovviamente ci stiamo preparando".

Il sostituto potrebbe essere Mourinho, con cui – scrive il quotidiano sportivo portoghese Bola – le trattative sarebbero già in stato avanzato. L'ingaggio avrebbe anche un risvolto curioso, visto che lo Special One è stato esonerato a sua volta meno di un mese dal Fenerbahce, dopo aver mancato l'accesso alla 'League Phase' di Champions per aver perso ai playoff proprio con il Benfica. Se la notizia dovesse essere confermata, per Mou si tratterebbe di un ritorno sulla panchina del club portoghese dopo ben 25 anni, avendolo diretto brevemente all'inizio della sua carriera (si era dimesso dopo sole 9 partite di campionato a causa del cambio di presidenza del club, ndr).