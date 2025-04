Napoli-Torino: sfida cruciale al Maradona, occhi puntati su Lukaku e scudetto

Il Napoli si è preparato ieri in un clima di grande concentrazione in vista della sfida odierna contro il Torino al Maradona (20.45). Testa tutta sui granata, senza pensare all’Inter reduce da due sconfitte e ora agganciata, senza farsi condizionare dal risultato che arriverà nel pomeriggio dal match dei nerazzurri contro la Roma. La vittoria a Monza coincide con la prima volta in cui il club azzurro è riuscito a vincere due partite di fila, una striscia che non gli riusciva dal 25 gennaio, quando gli azzurri sconfissero la Juventus, inanellando ben quattro vittorie consecutive. Stasera il Maradona vuole vedere Lukaku e compagni tornare a quel ritmo, quello dei tre punti a partita, firmando la terza vittoria di fila.

Antonio Conte ha scelto di rinunciare alla consueta conferenza stampa, in segno di rispetto per il lutto nazionale in occasione dei funerali di Papa Francesco.

Sul fronte tecnico, si annuncia una possibile rivoluzione tattica. Con Buongiorno molto probabilmente indisponibile e Jesus ai box fino a fine stagione per infortunio, il tecnico azzurro starebbe pensando a una mossa a sorpresa: spostare Mathias Olivera al centro della difesa, con Spinazzola terzino sinistro. In attacco, aspettando il rientro di Neres e dando forma a un inedito 4-4-2, la coppia Lukaku-Raspadori a guidare il reparto offensivo. Il gigante belga, dopo avere segnato nelle ultime tre partite al Maradona, tiene gli occhi puntati sull’obiettivo scudetto.