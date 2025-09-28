Newcastle – Arsenal in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier Premier

Newcastle upon Tyne, 28 settembre 2025 – Il big match della domenica di Premier League è quello tra Newcastle e Arsenal. Oggi alle 17:30 Arteta e i suoi saranno impegnati al St. James' Park contro i bianconeri di Howe. Per l'Arsenal una vittoria è quasi obbligatoria: nella scorsa giornata il pareggio contro il Manchester City arrivato all'ultimo istante grazie al gol di Martinelli, ma in questo turno il Liverpool di Slot ha perso contro il Crystal Palace, perciò, in caso di tre punti, i gunners si riavvicinerebbero alla vetta. Un successo contro il Newcastle, infatti, proietterebbe l'Arsenal al secondo posto in classifica a soli due punti di distacco dai reds. In più, caricherebbe i gunners anche in vista del match di Champions League di mercoledì contro l'Olympiakos all'Emirates Stadium. Dall'altra, però, c'è un Newcastle alla ricerca di una scossa per ridare vita ad una stagione fin qui deludente. In cinque giornate, infatti, i bianconeri hanno conquistato solo sei punti dati da una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I Magpies sono reduci da tre risultati utili consecutivi e vogliono scalare la classifica: in caso di vittoria, i bianconeri salirebbero a quota 9 punti in classifica, che gli permetterebbero di fare un balzo importante in avanti. Da un lato, quindi, l'Arsenal di Arteta che vuole accorciare sulla prima posizione, dall'altro il Newcastle di Howe che vuole abbandonare le zone basse della classifica e rimettersi in corsa per l'Europa. Prima della gara tra Newacstle e Arsenal si giocherà Aston Villa – Fulham, con il fischio d'inizio in programma per le 15, mentre alle 21 sarà la volta di Everton – West Ham, che chiuderà il sesto turno di Premier League.

Le probabili formazioni di Newcastle – Arsenal

Newcastle (4-3-3): Pope; Thiaw, Botman, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Livramento; Gordon, Woltemade, Murphy. All. Howe. Arsenal (4-3-3): Raya; Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel; Merino, Rice, Zubimendi; Eze, Saka, Gyokeres. All. Arteta.

Dove vedere Newcastle – Arsenal in tv e in streaming

La gara tra Newcastle e Arsenal sarà visibile oggi dalle ore 16 su Sky al canale Sky Sport Arena (204), ma anche in streaming su Sky Go e NOW.