Nico Williams verso il Barcellona, i tifosi non ci stanno e rovinano il murales

Bilbao, 28 giugno 2025 – Il Barcellona è intenzionato a fare sul serio per Nico Williams. Pochi giorni fa, al termine di un evento benefico a favore della Fondazione Cruyff, è stato lo stesso presidente del club Joan Laporta a svelare come i blaugrana vogliano arrivare fino in fondo nella trattativa per portare lo spagnolo in Catalogna. Sul contratto del numero 10 dell'Athletic Bilbao c'è una clausola rescissoria da 58 milioni di euro, ma il club blaugrana è orientato a pagarla, in modo da ricreare il tandem con Yamal che ha fatto le fortune della Spagna durante l'Europeo giocatosi la scorsa estate in Germania. Già l'anno scorso ci sono stati dei sondaggi del Barcellona per Nico Williams, ma alla fine l'attaccante è rimasto all'Athletic Bilbao e ha cambiato anche il numero di maglia, passando dall'11 al 10, ma ora la sua avventura con la squadra basca potrebbe essere giunta al capolinea. Nonostante l'interesse del Bayern Monaco, lo spagnolo ha ammesso fin da subito come il suo sogno fosse quello di passare al Barcellona, perciò la squadra bavarese si è ben presto defilata. Le dichiarazioni di Laporta hanno acceso ancora di più la trattativa, che nelle prossime settimane potrebbe chiudersi definitivamente. C'è, però, chi non è d'accordo con questa operazione di mercato. Si tratta dei tifosi dell'Athletic Bilbao, che per esprimere il loro disappunto hanno nuovamente vandalizzato il murales raffigurante Nico Williams che si trova nel quartiere basco di Lutxana. Sopra l'immagine del calciatore è comparsa una scritta blu che recita: “Maledetto topo”. Non si tratta della prima volta: anche lo scorso 21 giugno, infatti, l'opera d'arte era stata presa di mira da parte di alcuni sostenitori dell'Athletic Bilbao, che avevano scritto “Che tu vada via o resti hai perso il rispetto” sopra l'immagine del giocatore. In quel caso, era intervenuto l'artista Carlos Lopez per sistemare il danno, con un lavoro di dieci ore per un costo di circa 900 euro. Appena una settimana dopo, però, è tutto nuovamente da rifare, dato che l'opera è stata vandalizzata ancora una volta. Non sono sicuramente giorni facili nemmeno per il giocatore, in attesa di sapere che ne sarà del suo futuro. Nella scorsa stagione, ha messo a segno 11 gol e 7 assist in 45 presenze totali ed è stato uno dei protagonisti dell'Athletic Bilbao: riuscirà a ripetersi anche con la maglia del Barcellona?