Nottingham Forest - Chelsea in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Nottingham, 25 maggio 2025 – Siamo giunti all'ultima giornata di campionato, l'ultimo giro di ruota per quanto riguarda il campionato inglese, e tanti esiti sono ancora incerti. Uno di questi è sicuramente legato alla Champions League: quali squadre riusciranno ad entrare nei primi cinque posti e quindi a qualificarsi alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie? Liverpool e Arsenal sono già certe della partecipazione: i reds hanno vinto il campionato, i gunners sono secondi a quota 71 punti, mentre per le altre il finale è ancora tutto da scrivere. Il Manchester City si trova al terzo posto con 68 lunghezze, due in più di Newcastle, Chelsea e Aston Villa e tre più del Nottingham Forest. Per questo, la gara tra i Tricky Trees e i blues, che andrà in scena oggi alle 17, allo stesso orario degli altri nove match di quest'ultima giornata di Premier League, sarà determinante. Per entrambe le squadre non c'è più la possibilità di sbagliare: il Chelsea è tornato alla vittoria nell'ultima gara contro il Manchester United dopo la sconfitta esterna contro il Newcastle. Tuttavia, Maresca non può non tenere conto della finale di Conference League, dove la sua squadra affronterà il Betis allo Stadion Wroclaw di Breslavia, in Polonia, perciò dovrà centellinare le forze al millesimo. Dall'altra parte c'è un Nottingham Forest che dopo un inizio di campionato decisamente positivo ha avuto una leggera flessione nelle ultime uscite, scivolando fino al settimo posto. A Espirito Santo e i suoi una vittoria potrebbe non bastare per tornare in zona Champions: servirebbe anche un risultato sfavorevole di Manchester City, Newcastle o Aston Villa, che saranno impegnate rispettivamente contro Bournemouth, Everton e Manchester United. Nell'ultima giornata, il Nottingham Forest è tornato al successo contro il West Ham, dopo aver conquistato un solo punto in tre partite. Il teatro della gara sarà il City Ground, che è pronto a spingere i suoi beniamini verso un successo che potrebbe essere storico, dato che i Tricky Trees non partecipano alla Champions League dalla stagione 1980-81.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest – Chelsea

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. All. Espirito Santo. Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Pedro Neto; George. All. Maresca.

Dove vedere Nottingham Forest – Chelsea in tv e in streaming

La gara tra Nottingham Forest e Chelsea sarà visibile alle 17:00 su Sky al canale Sky Sport 253, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.