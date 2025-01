Nottingham Forest-Liverpool in tv e streaming: dove vedere il big match di Premier

Nottingham, 13 gennaio 2025 – Dopo il weekend dedicato alla FA Cup torna nuovamente la Premier League, con il turno infrasettimanale che vedrà contrapposte Nottingham Forest e Liverpool, in uno scontro ad alta quota che potrebbe essere decisivo per le sorti della massima serie inglese. I reds si trovano in vetta a quota 46 punti e sono reduci dal pareggio in casa contro il Manchester United, nel quale sono stati riacciuffati da Diallo all'80' dopo aver ribaltato inizialmente la partita con Gakpo e Salah. La distanza dal secondo posto è rassicurante, soprattutto se si tiene conto che la squadra di Slot dovrà recuperare la sfida contro l'Everton, rinviata lo scorso dicembre a causa del maltempo, ma in Premier League non c'è nulla di sicuro, perciò i reds non devono sottovalutare la gara di domani.

Il Nottingham Forest, infatti, insegue a sole sei lunghezze di distanza, a pari punti con l'Arsenal al secondo posto. Fin qui, la stagione della squadra di Espirito Santo è stata eccezionale, e anche il momento che stanno attraversando i Tricky Trees non poteva essere dei migliori, con 7 vittorie nelle ultime 7 gare, l'ultima per 3-0 contro il Wolverhampton. L'obiettivo del Nottingham Forest è la qualificazione in Champions League, ma, in caso di vittoria domani, Espirito Santo e i suoi potrebbero riaprire il discorso riguardante la vittoria della Premier, dato che si porterebbero a tre lunghezze dalla vetta. I Tricky Trees, inoltre, sono stati l'unica squadra a sconfiggere il Liverpool, quando lo scorso 14 settembre si imposero con il risultato di 1-0 ad Anfield. Chi osserverà attentamente questa gara è anche l'Arsenal di Arteta, che sarà impegnato mercoledì nella gara contro il Tottenham. Anche i gunners, in caso di sconfitta del Liverpool, potrebbero tentare l'assalto alla vetta, dato che si porterebbero a solo tre lunghezze dai reds, sempre che conquistino tre punti all'Emirates Stadium contro gli Spurs.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest – Liverpool

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. All. Espirito Santo.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Gakpo; Diaz. All. Slot.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Liverpool sarà visibile martedì 14 gennaio dalle ore 21 su Sky al canale Sky Calcio , mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.