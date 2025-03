Da Old Trafford a New Trafford: il Manchester United cambia casa

Manchester, 11 marzo 2025 – Il Manchester United cambierà casa: sul proprio sito ufficiale, i red devils hanno annunciato l'intenzione di cambiare lo stadio nel quale si svolgono le partite casalinghe. I rossi di Manchester diranno addio all'Old Trafford per fare spazio al New Trafford, un nuovo impianto da 100 mila posti. L'obiettivo della società, come confermato dal patron Sir Jim Ratcliffe, è quello di riqualificare l'area del quartiere sud di Manchester con la costruzione del nuovo impianto, per questo ci sarà un aiuto anche dal governo inglese. La nascita del New Trafford, infatti, garantirà un beneficio economico di circa 7,3 miliardi di sterline all'anno, con la creazione di 92 mila posti di lavoro e circa 1,8 milioni di visitatori annuali nella zona dove sorgerà il nuovo impianto. La costruzione della nuova casa significa anche la “rinascita” del club dopo gli anni bui che sta attraversando: secondo Ratcliffe, il Manchester United è il miglior club del mondo, perciò è necessario uno stadio che sia all'altezza del club, cosa che l'Old Trafford, costruito nel lontano 1910, non lo è più. Il New Trafford sarà il secondo stadio più grande d'Europa dietro il Camp Nou, che, al termine dei lavori, avrà una capienza di 111 mila posti a sedere. Anche Sir Alex Ferguson, storico manager del Manchester United che ha guidato il club dal 1986 al 2013, ha giudicato positivamente il nuovo progetto dei red devils. L'ex allenatore scozzese ha ribadito come il club debba sempre puntare al massimo in tutto, sia fuori che dentro il campo, e se questo significa anche la costruzione di una nuova casa, è ben lieto di appoggiare il progetto, nonostante nell'attuale stadio dei red devils vi siano tantissimi ricordi speciali per lui. L'impianto dovrebbe essere inaugurato nel 2031, e l'obiettivo della dirigenza è chiaro: riportare il club e il brand Manchester United ai livelli che gli competono e rialzare la china dopo questi anni difficili che hanno segnato negativamente una delle squadre più importanti della storia. Il gruppo di architettura incaricato alla realizzazione del nuovo stadio è il Foster + Partners, che ha svelato le caratteristiche del New Trafford: sarà contenuto da un ombrello che raccoglie energia e acqua piovana e ripara la nuova piazza pubblica che sarà grande più del doppio di Trafalgar Square. Nonostante solitamente per costruire un nuovo stadio ci vogliano dieci anni, l'obiettivo della ditta è quello di dimezzare i tempi e di realizzare la nuova casa del Manchester United in soli cinque anni.