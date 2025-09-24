Portogallo: quattro punti in due gare. La prima settimana di Mourinho al Benfica

Lisbona (Portogallo) 24 settembre 2025 – Ottimo avvio, ma non di certo la perfezione cui aspira sempre uno come José Mourinho. Il tecnico portoghese ritorna in patria e lo fa sulla panchina delle Aquile di Lisbona in uno dei trasferimenti più discussi della storia del calcio lusitano. Leggenda del Porto, accolto non più di dieci giorni fa all'Estadio Do Dragao come l'eroe che è per i tifosi biancoblù, in un colpo di scena il 18 settembre ha firmato con gli storici rivali del Benfica. Il tecnico portoghese è così tornato in patria, cambiando però bandiera, appena tre settimane dopo l'esonero dal Fenerbahçe.

Una piccola curiosità dietro le ragioni del suo esonero: il club turco non era soddisfatto della mancata qualificazione in Champions League. Un obiettivo fallito a causa della sconfitta nel doppio confronto ai preliminari proprio contro i biancorossi di Portogallo. Viceversa invece la qualificazione nella competizione europea e il seguente 2-3 patito in casa con il Qarabag è costato la panchina a Bruno Lage.

La prima settimana da capo allenatore del Benfica sembrava poter rilanciare José Mourinho nel campionato portoghese, ma la squadra non è apparsa brillante come dalle aspettative. C'è tanta qualità a disposizione dello Special One, ma poco tempo per lavorare, tant'è che nei suoi primi sette giorni da allenatore ha già dovuto affrontare due partite ad appena 72 ore di distanza. Troppo poco per capire automatismi e cercare di incidere sul gruppo con il proprio stile tattico.

Nella giornata di sabato a Vila das Aves si è consumato il ritorno in Liga Portugal da parte dello Special One. In casa dell'AVS il Benfica fa la sua parte e come classico nel gioco di Mourinho, splendono le stelle più brillanti. Vangelis Pavlidis realizza un gol su rigore, ma ancor più importante mette la firma sui due assist per Sudakov e Ivanovic che aprono e chiudono l'incontro. Un tripudio Encarnados per lanciare la nuova esperienza di José Mourinho, accolta tutt'altro che bene dai sui ex tifosi biancoblù del Porto. In casa Dragoes infatti il suo passaggio alle Aquile di Lisbona è stato visto come un vero e proprio tradimento, passato in secondo piano solo per merito di Francesco Farioli e dei suoi ragazzi, attualmente primi in classifica di Liga Portugal.

Nella serata di ieri invece si è consumato il debutto all'Estadio Da Luz di Mourinho. Di fronte un avversario ancora a secco di vittorie come il Rio Ave ci si aspettava un successo per abbracciare così il suo nuovo pubblico, ma un gol meraviglioso, siglato con il mancino a giro da Andre Luiz realizza un pareggio quasi insperato dopo la rete di Sudakov arrivata con tanta fatica al minuto 86 di gara. Due punti persi e secondo posto lasciato nuovamente allo Sporting Lisbona.

Nel calendario del Benfica ora ci sarà una seconda sfida casalinga in Liga Portugal contro il Gil Vicente prima di una coppia di partite di importanza capitale. José Mourinho infatti fronteggerà per ben due volte il proprio passato: prima il Chelsea a Stanford Bridge il prossimo 30 settembre, poi la trasferta proprio al Do Dragao contro il Porto capolista. Stress test di altissimo livello per lo Special One nella sua nuova avventura con le Aquile di Lisbona.