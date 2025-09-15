PREMIER, FINISCE 3-0. Gigio, che debutto . Tris City nel derby di Manchester

Inizia con una vittoria l’avventura di Gianluigi Donnarumma (nella foto) con il Manchester City. All’Etihad Stadium la formazione di Pep Guardiola ha steso per 3-0 il Manchester United nel derby. Decisive le reti di Foden e la doppietta di Haaland. Citizens – che giovedì alle 21 ospiteranno il Napoli in Champions League – a quota 6 punti in classifica, Red Devils di Amorim fermi a 4.

Gigio non ha mancato di mettere già in mostra le sue qualità alla prima partita con il City. In particolare, la paratona su Mbeumo ha avuto immediatamente l’effetto di fare innamorare i tifosi di casa: Donnarumma, ‘scaricato’ dal Psg dopo averlo portato a vincere la Champions, ha preso il posto del brasiliano Ederson (ora al Fenerbahce) che per otto stagioni era stato il portiere titolare di Pep, vincendo tutto.

Prosegue la striscia positiva per il Liverpool che centra il quarto successo di fila battendo in trasferta per 1-0 il Burnley. Per i Reds decisivo un rigore di Salah al 95mo, quando i padroni di casa erano in dieci per un doppio giallo rimediato da Ugochukwu all’84mo. Liverpool primo a punteggio pieno a quota 12, Burnley fermo a quota 3 punti.