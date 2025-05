Premier League, per la Champions deciderà l'ultima giornata. L’Arsenal ci sarà

Londra 20 maggio 2025 – In un weekend in Inghilterra dove si è disputata la finale di FA Cup era legittimo aspettarsi un campionato pronto a imitarla a caccia dei suoi ultimi verdetti, ma così non è stato. Resta tutto in dubbio nella lotta per la Champions e ogni decisione definitiva è stata rimandata all'ultima giornata di campionato. Un vero e proprio thriller degno della penna di Sir Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes. L'unica novità vera è la certezza dell'Arsenal in Champions League anche per l'anno prossimo, così come la qualificazione di "solo" sette squadre alle competizioni europee tramite il campionato.

L'esito della partite del weekend

La finale di Fa Cup programmata per sabato pomeriggio ha fatto snodare la giornata numero 37 di Premier League su ben 4 date diverse: da venerdì 16 a martedì 20. Solo stasera infatti si concluderà questo turno di calcio inglese con le partite di Crystal Palace contro Wolverhampton e di Manchester City contro Bournemouth. Ad aprire invece il weekend ci hanno pensato due sfide importanti per la Champions League del prossimo anno. Due rivali delle prime in classifica come Chelsea e Aston Villa ospitavano rispettivamente le due finaliste di Europa League in Manchester United e Tottenham. I Blues di Enzo Maresca hanno superato i Red Devils per 1-0, mentre gli Spurs si sono arresi per 2-0 al Villa Park contro i ragazzi di Emery. La finale di questa Europa League, in programma domani, mercoledì 21 maggio 2025, sarà davvero l'occasione per evitare che questa stagione per United o Spurs si riveli la peggiore del loro recente passato.

Cinque partite nella domenica di Premier, di cui solo due avevano un reale valore per la classifica. Nel posticipo del tardo pomeriggio l'Arsenal resiste al forcing iniziale del Newcastle e grazie alla rete di Rice, insieme alle parate di Raya, strappa il pass Champions per il prossimo anno. Magpies battuti, ma ancora terzi per una migliore differenza reti sulle rivali, in attesa del Manchester City. Vince anche il Nottingham Forest per 1-2 contro il West Ham, rimanendo così in scia delle rivali e in piena corsa per la qualificazione nella massima competizione Uefa. Il Fulham vince il derby di Londra contro il Brentfrod in uno scoppiettante 2-3 in una gara che vale solo per le statistiche, visto come il successo in Fa Cup del Crystal Palace, renderà vano l'ottavo posto come metodo per qualificarsi in Europa.

Due sentiti addii si sono anche verificati nella domenica di calcio inglese. L'Everton ha infatti detto addio a Goodison Park dopo oltre un secolo (133 anni totali) di onorato servizio e si congeda con tre punti, figli del successo 2-0 sul Southampton. Vince anche il Leicester nell'ultima gara di Vardy di sempre con la maglia del club. Per lui gara numero 500 con le Foxes e rete numero 200, una chiusura perfetta come un cerchio di Giotto, condita anche dalla standing ovation del King Power's Stadium. Nel match battuto l'Ipswich Town per 2-0. Spettacolare, ma senza conseguenze per la classifica la gara del lunedì sera tra Brighton e Liverpool, culminato con il 3-2 dei Seagulls sui neo-campioni di Inghilterra.

Risultati Premier League giornata 37

Aston Villa-Tottenham 2-0: 59' Konsa, 73' Kamara.

Chelsea-Manchester United 1-0: 71' Cucurella.

Everton-Southmapton 2-0: 6' e 45+2' Ndiaye.

Arsenal-Newcastle 1-0: 55' Rice.

Brentford-Fulham 2-3: 16' Jimenez (F), 22' Mbumo (B), 43' Wissa (B), 68' Cairney (F), 70' Wilson (F).

Leicester-Ipswich Town 2-0: 28' Vardy, 69' McAteer.

West Ham-Nottingham Forest 1-2: 11' Gibbs-White (N), 61' Milenkovic (N), 86' Bowen (W).

Brighton-Liverpool 3-2: 9' Elliott (L), 32' Ayari (B), 45+1' Szoboszlai (L), 69' Mitoma (B), 85' Hinshelwood (B).

Crystal Palace-Wolverhampton: martedì ore 21.

Manchester City-Bournemouth: martedì ore 21.

Classifica Premier League giornata 37

Liverpool 83, Arsenal 71, Newcastle 66, Chelsea 66, Aston Villa 66, Manchester City* 65, Nottingham Forest 65, Brighton 58, Brentford 55, Fulham 54, Bournemouth* 53, Crystal Palace* 49, Everton 45, Wolverhampton* 41, West Ham 40, Manchester United 39, Tottenham 38, Leicester 25, Ipswich Town 22, Southampton 12 (ndr, un asterisco per ogni gara da recuperare).

Liverpool aritmeticamente Campione d'Inghilterra.

Liverpool e Arsenal aritmeticamente qualificate in Champions League.

Crystal Palace qualificato in Europa League via FA Cup.

Leicester, Ipswich Town e Southampton aritmeticamente retrocesse in Championship.