Premier League: successo Arsenal nel primo big match annuale, Reds, City e Spurs vincenti

Londra (Gran Bretagna) 18 agosto 2025 - È subito spettacolo il primo weekend di calcio inglese. Il campionato più bello e appassionante del mondo riparte con tre squadre nuove pronte ad affacciarsi alla Premier League. L'estate del mercato non è ancora finita ma è subito partita la rincorsa al titolo detenuto dal Liverpool di Arne Slot. I Reds in estate hanno subito il devastante lutto di Diogo Jota, scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale. Di fronte a un bellissimo tributo tenuto dai tifosi di Anfield i campioni in carica battono il Bournemouth, merito anche dell'italiano Federico Chiesa. L'ex Juventus non è però il solo italiano a fare la differenza in questa giornata, visto il timbro di Riccardo Calafiori in uno dei primi big match stagionali tra Arsenal e Manchester United. Nella serata di oggi il posticipo tra Leeds ed Everton conclude la prima giornata di calcio inglese.

L'esito delle partite del weekend

Comincia già il venerdì di Ferragosto la stagione di Premier League, con i campioni del Liverpool a levare il sipario sul campionato all'interno di Anfield. Il saluto dei tifosi Reds è uno struggente e meraviglioso tributo per chi purtroppo non c'è più, ovvero Diogo Jota, salutato da tutti quanti senza nascondere la commozione. Il successo è il modo con cui i ragazzi di Arne Slot salutano quel ragazzo gioioso che oggi non c'è più; una vittoria per altro arrivata al termine di una sfida combattutissima. Ekitiké e Gakpo tracciano la strada e portano i padroni di casa in doppio vantaggio, ma la reazione del Bournemouth è repentina. La doppietta di Semenyo riporta in pari il risultato, prima che un protagonista a sorpresa non decida la gara. Si tratta di Federico Chiesa, è suo il tiro al volo che riporta avanti i Reds prima del gol di Salah che chiude i conti sul 4-2 finale.

Anche a Molineux il tributo per Diogo Jota, giocatore del Wolverhampton per ben tre stagioni con oltre cento partite giocate, è struggente. Una bellissima gigantografia del ragazzo in maglia Wolves si staglia davanti alla curva della squadra inglese, ma non salva i lupi dalla furia del Manchester City. I ragazzi di Guardiola devono riscattare una scorsa stagione difficile e lo fanno dominando per 0-4 la sfida. Doppietta di Haaland e gol di due dei grandi acquisti estivi Reijnders e Cherki, un chiaro segnale per tutte le rivali di Premier League nella corsa al titolo. Termina invece 0-0 la sfida di Birmingham tra Aston Villa e Newcastle, due squadre che si candidano al ruolo di outsider nella corsa al vertice della graduatoria. I ragazzi di Emery vengono salvati dai guantoni di Bizot in un paio di occasioni, dopo che Konsa aveva lasciato i suoi in dieci a causa di un fallo su chiara occasione da rete. Qualche rimpianto da parte dei giocatori di Howe, che non sono riusciti a sfruttare i 25 minuti più recupero giocati in superiorità numerica.

Riscatta subito il ko ai rigori subito in Supercoppa Europea il Tottenham. Di fronte alla spettacolare cornice di New White Hart Lane, i londinesi superano agilmente il Burnley per 3-0, trascinati da un Richarlison formato fenomeno. Gol spettacolari e doppietta per il brasiliano, scelto dal nuovo allenatore Thomas Frank per guidare l'attacco degli Spurs. Se però il successo dei campioni dell'ultima Europa League era pronosticabile, ha fatto decisamente più scalpore quello del Sunderland. I Black Cats si approcciavano nuovamente alla Premier League dopo ben 8 stagioni di assenza e un passaggio anche dalla League One (terza serie). Anni di purgatorio cancellati dal 3-0 rifilato al West Ham nel debutto allo Stadium of Light. Le tre reti arrivano tutte nella ripresa, punendo con grande cinismo degli Hammers superiori nel palleggio, ma inconcludenti. Pareggio per 1-1 invece a Brighton tra i Seagulls e il Fulham, con la rete di Rodrigo Muniz nei minuti di recupero a pareggiare il rigore realizzato da O'Riley.

Tre partite nella domenica di Premier League, conclusasi forse con la partita più attesa di questa prima giornata. A Old Trafford infatti il Manchester United ospitava i vice-campioni dell'Arsenal. Se gli occhi di tutti erano puntati sui due grandi bomber acquistati in estate: Benjamin Sesko per i Red Devils e Viktor Gyokeres per i Gunners; a decidere la gara ci pensa un difensore. Venerdì Chiesa aveva siglato il gol vittoria per il Liverpool, domenica Calafiori fa lo stesso per i londinesi. Il suo tap-in di testa vale i tre punti per la squadra di Mikel Arteta, ma la vittoria è stata tutto fuorché semplice contro la formazione di Ruben Amorim.

Nel primo derby di Londra dell'anno invece resta impantanato sullo 0-0 il Chelsea di Enzo Maresca. I blues sbattono contro il muro del Crystal Palace e anzi ai punti forse proprio i vincitori dell'ultima FA Cup e della Community Shield avrebbero meritato il successo, con la rete di Eze annullata per infrazione sulla barriera da parte dei suoi compagni di squadra. Si prepara invece per un'altra stagione da protagonista il Nottingham Forest, vincente per 3-1 contro il Brentford. Chris Wood ricomincia l'anno esattamente come ha terminato lo scorso, segnando, doppietta nel suo esordio stagionale. Due reti intervallate dal miglior acquisto dell'estate biancorosso, ovvero Dan Ndoye. L'ex Bologna in tuffo di testa bagna col gol il debutto nel massimo campionato inglese. A nulla serve il rigore di Thiago nel secondo tempo per le Bees.

Risultati Premier League giornata 1

Liverpool-Bournemouth 4-2: 37' Ekitiké (L), 49' Gakpo (L), 64' e 76' Semenyo (B), 88' Chiesa (L), 90+4' Salah (L).

Aston Villa-Newcastle 0-0.

Brighton-Fulham 1-1: 55' rig. O'Riley (B), 90+7' Muniz (F).

Sunderland-West Ham 3-0: 61' Mayenda, 73' Ballard, 90+2' Isidor.

Tottenham-Burnley 3-0: 10' e 60' Richarlison, 66' Johnson.

Wolverhampton-Manchester City 0-4: 34' Haaland, 37' Reijnders, 61' Haaland, 81' Cherki.

Chelsea-Crystal Palace 0-0.

Nottingham Forest-Brentford 3-1: 5' Wood (N), 42' Ndoye (N), 45+2' Wood (N), 78' rig. Thiago (B).

Manchester United-Arsenal 0-1: 13' Calafiori.

Leeds-Everton: lunedì 18 agosto ore 21

Classifica Premier League giornata 1

Manchester City 3, Sunderland 3, Tottenham 3, Liverpool 3, Nottingham Forest 3, Fulham 1, Chelsea 1, Crystal Palace 1, Newcastle 1, Aston Villa 1, Everton* 0, Leeds* 0, Manchester United 0, Bournemouth 0, Brentford 0, West Ham 0, Burnley 0, Wolves 0.

Un * per ogni partita in meno.