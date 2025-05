Premier League, la classifica non cambia. Federico Chiesa in campo: sarà premiato per il titolo

Londra 6 maggio 2025 – Weekend come sempre scoppiettante in Inghilterra, tra partite storiche, spettacoli priotecnici e una lotta Champions in cui nessuno vuole alzare bandiera bianca. L'Aston Villa torna a contatto, mentre continuano le difficoltà del Nottingham Forest. Newcastle bloccato sul pari, che offre al Manchester City la possibilità, colta, di risalire al terzo posto. Non solo questo, il Bournemouth ritorna all'ottavo posto, conquistando un successo storico all'Emirates e sogna la Conference League, tifando per i Citizens nella finale di FA Cup contro il Crystal Palace.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di Premier League apre la serata di venerdì con il difficilissimo successo del Manchester City ottenuto tra le mura amiche contro il Wolverhampton. I ragazzi di Guardiola fermano a sei la striscia di vittorie consecutive dei Wolves con un 1-0 fortunoso, dove i gialloneri sprecano alcune occasioni preziose per pareggiare la gara. Il successo però è pesantissimo perché vale per la squadra azzurra di Manchester il terzo posto in classifica. In zona Champions vince anche l'Aston Villa, riportando i Villains a ridosso del quinto posto. Tanta fatica anche per i ragazzi di Emery, vincenti solo per 1-0 contro il Fulham nella sfida che apre il sabato pomeriggio di Premier. Subito dopo scendono in campo anche Everton e Ipswich Town, in un pari senza conseguenze per la classifica 2-2 a Goodison Park.

Non ha conseguenze nemmeno il successo del Leicester sul Southampton, ma regala a Vardy almeno un'ultima gioia di fronte ai suoi tifosi, oltre a una divertente scenetta con il direttore di gara. Al di là del 2-0 finale, il bomber fa il giro dei social quando l'arbitro finisce a terra, colpito accidentalmente da Jordan Ayew e lui si china per fischiare l'interruzione di gioco, vista l'impossibilità del direttore di gara. Decisamente più importante sia in termini di classifica, sia in termini storici il successo del Bournemouth per 1-2 contro l'Arsenal. Le Cherries per la prima volta nella loro storia espugnano il campo dei Gunners e si rilanciano nella lotta per l'ottavo, approfittando del ko del Fulham. I londinesi invece si fanno rimontare il vantaggio, finendo per strappare in questa giornata il pass per la prossima Champions League.

La domenica di Premier League si apre con due pareggi per 1-1, il primo nel derby di Londra allo Stadio Olimpico, una gara valevole solo per le statistiche, tra West Ham e Tottenham. Decisamente più incisivo invece in classifica il match del Falmer Stadium tra Brighton e Newcastle. Isak su rigore risponde al gol dell'ex di Minteh, in una gara emozionante, che però rallenta entrambe nella corsa ai rispettivi obiettivi. I Magpies infatti perdono il terzo posto in favore del City, mentre i Seagulls si vedono sopravanzati dal Bournemouth all'ottavo posto. Partita spettacolo a Londra tra Brentford e Manchester United. I Red Devils si arrendono alle Bees per 4-3 in una gara ricca di colpi di scena. Una sfida dove i ragazzi di Amorim mostrano ancora le loro lacune, a dispetto invece del super successo a San Mames di giovedì sera.

La giornata numero 35 si conclude con il big match di Stanford Bridge, dove il Chelsea regala ai nuovi Campioni di Inghilterra una bellissima accoglienza, prima però di strappare loro i tre punti. La squadra di Maresca infatti si impone per 3-1, ma almeno c'è gioia per Federico Chiesa. L'azzurro infatti è subentrato nel finale, raggiungendo la quinta presenza in Premier e ottenendo così la possibilità di ricevere la medaglia di campione nelle prossime celebrazioni. Il posticipo di lunedì sera, anch'esso giocato a Londra termina invece pari per 1-1 tra Crystal Palace e Nottingham Forest. Tricky Trees ancora impantanati al sesto posto, dopo aver vissuto un terzo abbondante di stagione nelle primissime posizioni.

Risultati Premier League giornata 35

Manchester City-Wolverhampton 1-0: 35' De Bruyne.

Aston Villa-Fulham 1-0: 12' Tielemans.

Arsenal-Bournemouth 1-2: 34' Rice (A), 67' Huijsen (B), 75' Evanilson (B).

Everton-Ipswich Town 2-2: 26' Beto (E), 35' McNeil (E), 41' Enciso (I), 79' Hirst (I).

Leicester-Southampton 2-0: 17' Vardy, 44' Ayew.

Brentford-Manchester United 4-3: 14' Mount (M), 27' aut. Shaw (B), 33' e 70' Schade (B), 74' Wissa (B), 82' Garnacho (M), 90+5' Diallo (M).

Brighton-Newcastle 1-1: 28' Minteh (B), 89' rig. Isak (N).

West Ham-Tottenham 1-1: 15' Odobert (T), 28' Bowen (W).

Chelsea-Liverpool 3-1: 3' Fernandez (C), 56' aut. Quansah (C), 85' Van Dijk (L), 90+6' rig. Palmer (C).

Crystal Palace-Nottingham Forest 1-1: 60' rig. Eze (C), 64' Murillo (N).

Classifica Premier League giornata 35

Liverpool 82, Arsenal 67, Manchester City 64, Newcastle 63, Chelsea 63, Nottingham Forest 61, Aston Villa 69, Bournemouth 53, Brentford 52, Brighton 52, Fulham 51, Crystal Palace 46, Wolverhampton 41, Everton 39, Manchester United 39, Tottenham 38, West Ham 37, Ipswich Town 22, Leicester 21, Southampton 11.

Il Liverpool è aritmeticamente campione d'Inghilterra. Ipswich Town, Leicester e Southampton sono tutte e tre aritmeticamente retrocesse in Championship.