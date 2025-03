Premier League: il Liverpool allunga a +15, il Chelsea torna in zona Champions

Londra 10 marzo 2025 - Difficile assegnare con nove giornate d'anticipo un titolo, ma il destino della Premier League sembra ormai inesorabilmente tra le mani del Liverpool. I Reds vincono ancora e allungano in classifica sull'Arsenal, fermato a Old Trafford sul pari dal Manchester United. Vince il Nottingham Forest la sfida per il terzo posto contro il Manchester City, mentre il Chelsea ne approfitta per rientrare in zona Champions League al quarto posto. Resta però vivissima la lotta europea in Inghilterra: nove squadre in undici punti per un destino tutto da scrivere in questo finale di campionato.

L'esito delle partite del fine settimane

Si è aperto con un big match il weekend di calcio in Inghilterra, con la favola Nottingham Forest che non vuole saperne di arrestarsi. I Tricky Trees superano per 1-0 il Manchester City nella sfida per il terzo posto, conservando il proprio posto al sole in zona Champions League. Con lo stesso risultato vince anche il Crystal Palace contro l'Ipswich Town e l'Aston Villa nella trasferta contro il Brentford. Vince di misura anche il Chelsea, 1-0 a Stanford Bridge contro il Leicester, una delle formazioni di coda, ma il successo dei Blues ha ben altro peso specifico in classifica. In virtù del risultato di Nottingham i londinesi infatti ritornano al quarto posto scavalcando i Citizens di Guardiola, lanciandosi anche in vista di giovedì, quando affronteranno la sfida di ritorno contro il Copenaghen in Conference League.

Il Liverpool va sotto, ma poi ribalta il Southampton ad Anfield per 3-1. Ancora protagonista super Salah, alle reti numero 31 e 32 della sua stagione, che permettono ai Reds di allungare in classifica vincendo questo testa-coda di classifica. L'Arsenal infatti è protagonista di un 1-1 spettacolare a Old Trafford contro il Manchester United. Red Devils che dimostrano a se stessi e ai propri tifosi di avere grande qualità, mentre i gunners vengono salvati a più riprese da Raya, autore di una prestazione maiuscola tra i pali. Pareggio spettacolo anche quello di New White Hart Lane: il Tottenham recupera due reti di svantaggio e ferma sul 2-2 il Bournemouth. Pareggio anche a Molineux tra Wolverhampton ed Everton sul risultato di 1-1, mentre il Brighton supera per 2-1 il Fulham in un match molto combattuto vinto dai Seagulls in rimonta. Nella giornata di oggi il posticipo tra West Ham e Newcastle chiude la giornata numero 28 di Premier League.

Risultati Premier League giornata 28

Nottingham Forest-Manchester City 1-0; 83' Hudson-Odoi.

Liverpool-Southampton 3-1; 45+1' Smallbone (S), 51' Nunez (L), 55' rig. e 88' rig. Salah (L).

Crystal Palace-Ipswich Town 1-0; 82' Sarr.

Brighton-Fulham 2-1; 35' Jimenez (F), 41' Van Hecke (B), 90+8' rig. Joao Pedro (B).

Brentford-Aston Villa 0-1; 49' Watkins.

Wolverhampton-Everton 1-1; 33' Harrison (E), 40' Munetsi (W).

Tottenham-Bournemouth 2-2; 42' Tavernier (B), 65' Evanilson (B), 67' Sarr (T), 84' rig. Son (T).

Chelsea-Leicester 1-0; 60' Cucurella.

Manchester United-Arsenal 1-1; 45+2' Fernandes (M), 74' Rice (A).

West Ham-Newcastle United: lunedì ore 21.

Classifica Premier League giornata 28

Liverpool** 70, Arsenal 55, Nottingham Forest 51, Chelsea 49, Manchester City 47, Brighton 46, Aston Villa** 45, Bournemouth 44, Newcastle* 44, Fulham 42, Crystal Palace 39, Brentford 38, Tottenham 34, Manchester United 34, Everton 33, West Ham* 33, Wolverhampton 23, Ipswich Town 17, Leicester 17, Southampton 9 (ndr. le squadre con un asterisco hanno una partita in meno, le squadre con due asterischi una partita in più).