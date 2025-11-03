Premier League: il Liverpool torna a vincere e si rimette in scia del City, Arsenal a +6

Londra (Regno Unito) 3 novembre 2025 - Il Liverpool torna a vincere e prova a rimettersi in scia della vetta per mettere pressione all'Arsenal. I gunners vincono ancora e mantengono le 6 lunghezze di margine sul City secondo. Sconfitte per Bournemouth e Tottenham, si ferma a tre la striscia di vittorie del Manchester United. Dietro torna alla vittoria il West Ham, mentre il Nottingham Forest torna a fare punti, ma la zona salvezza è ancora lontana.

L'esito delle partite del weekend

Si comincia il sabato pomeriggio nel più classico dei weekend di calcio inglese. Cinque partite per aprire con tanta scelta questo decimo turno di Premier League. Tra queste scendeva in campo la capolista Arsenal, ancora una volta vincente. La vittima dei londinesi è il Burnley, battuto per 0-2 tra le mura amiche. Quinta vittoria consecutiva in Premier, la quarta senza subire gol. Una macchina perfetta la squadra di Arteta, spinta dalle reti di Gyokeres e Rice. Vince con lo stesso risultato, ma tra le mura amiche, il Crystal Palace, vittorioso per 2-0 sul Brentford nel primo dei due derby di Londra di questo weekend. Un gol per termpo e tre punti per gli Eagles.

Sempre restando a Londra, nel pomeriggio di sabato festeggia i tre punti anche il Fulham a Craven Cottage contro il Wolverhampton. I lupi gialloneri incassano la sesta sconfitta di stagione, questa per 3-0, rimanendo così ancora l'unica formazione di Premier League senza vittorie fin qui in stagione. Successo per 3-0 anche del Brighton contro il Leeds, spinti dal gol di Welbeck e la doppietta Gomez. Partita molto interessante infine a City Ground tra Nottingham Forest e Manchester United. I Red Devils puntavano a tenere aperta la loro striscia di vittorie, mentre Sean Dyche aveva bisogno di trovare subito i primi punti della sua esperienza in Premier con Tricky Trees. I padroni di casa vanno sotto nel punteggio, ma le reti di Gibbs-White e la prima dell'ex juventino Savona ribaltano il punteggio prima del pareggio finale firmato da Diallo. Il 2-2 ferma la striscia di successi dei ragazzi di Ruben Amorim, mentre i biancorossi tornano a macinare punti in Premier League dopo quattro ko consecutivi.

Due big match concludono il sabato di Premier League, il primo si gioca a Londra, derby capitolino tra Tottenham e Chelsea. Partita tesa e dal passato sempre ricco di episodi e polemiche. Non è questa l'occasione, dove la rete di Joao Pedro regala i tre punti alla squadra di Maresca nello 0-1 finale. In serata invece scendono in campo, ad Anfield Road, Liverpool e Aston Villa per concludere la giornata. I ragazzi di Arne Slot avevano bisogno di dare una reazione dopo quattro ko consecutivi e questa volta la risposta arriva. Salah nel primo tempo e Gravenberch nella ripresa mettono a segno le due reti che mandano al tappeto i Villains, interrompendo a quattro la loro striscia di vittorie. In classifica i Reds riprendono così quota e si mettono all'inseguimento dei Gunners in vetta, nonostante contino ora 7 lunghezze di distacco.

Due partite compongono la domenica di Premier League e curiosamente terminano entrambe con il punteggio di 3-1. Nellla prima il West Ham ribalta il Newcastle dopo il vantaggio iniziale di Murphy. Paquetà e compagni incassano al rete nei primissimi minuti di gara, ma tengono in mano le redini della gara, ritrovando una vittoria che mancava da agosto in casa Hammers. Vittoria anche per il Manchester City nella sfida delicatissima contro il Bournemouth. Le Cherries arrivavano alla gara con la seconda posizione in classifica tra le mani, ma al City of Manchester Stadium cadono sotto i colpi di Haaland e compagni. I tre punti riportano i Citizens di Pep Guardiola al secondo posto, ma restano le 6 lunghezze da recuperare in classifica rispetto al primo posto.

Risultati Premier League giornata 10

Brighton-Leeds 3-0: 11' Welbeck, 64' e 70' Gomez.

Burnley-Arsenal 0-2: 14' Gyokeres, 35' Rice.

Crystal Palace-Brentford 2-0: 30' Mateta, aut. Collins.

Fulham-Wolverhampton 3-0: 9' Sessegnon, 62' Wilson, 75' aut. Mosquera.

Nottingham Forest-Manchester United 2-2: 34' Casemiro (M), 48' Gibbs-White (N), 50' Savona (N), 81' Diallo (M).

Tottenham-Chelsea 0-1: 34' Joao Pedro.

Liverpool-Aston Villa 2-0: 45+1' Salah, 58' Gravenberch.

West Ham-Newcastle 3-1: 4' Murphy (N), 35' Paquetà (W), 45+5' aut. Botman (W), 90+7' Soucek (W).

Manchester City-Bournemouth 3-1: 17' Haaland (M), 25' Adams (B), 33' Haaland (M), 60' O'Reilly (M).

Sunderland-Everton: lunedì ore 21

Classifica Premier League giornata 10

Arsenal 25, Manchester City 19, Liverpool 18, Bournemouth 18, Tottenham 17, Chelsea 17, Sunderland* 17, Manchester United 17, Crystal Palace 16, Brighton 15, Aston Villa 15, Brentford 13, Newcastle 12, Fulham 11, Everton* 11, Leeds 11, Burnley 10, West Ham 7, Nottingham Forest 6, Wolverhampton 2.

*Una partita in meno per ogni asterisco