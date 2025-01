Premier League, il Liverpool vince nel segno di Nuñez e torna a +6 sull'Arsenal

Roma, 19 gennaio 2025 – Dopo due pareggi di fila, il Liverpool ritorna a +6 sull'Arsenal grazie a Darwin Nuñez, che segna una doppietta nei minuti di recupero della sfida contro il Brentford e rimette in marcia il Liverpool verso la vittoria del titolo. I gunners inciampano in casa contro l'Aston Villa, che recupera da un passivo di 2-0 e porta a casa un punto, favorendo anche il Nottingham Forest, che riaggancia la squadra di Arteta in seconda posizione. I Tricky Trees faticano più del previsto al City Ground contro il Southampton, ma conquistano tre punti importanti che gli permettono sia di raggiungere l'Arsenal nel secondo gradino più alto del podio, che mantenere la distanza di sicurezza con il quarto posto, ora occupato da Newcastle e Manchester City. Se i bianconeri cadono clamorosamente tra le mura amiche contro il Bournemouth, i citizens annientano l'Ipswich Town in trasferta, ritrovando la vittoria dopo il pareggio della scorsa giornata contro il Brentford. Sconfitte per Manchester United e Tottenham: i primi restano sempre al tredicesimo posto, mentre i secondi crollano addirittura al quindicesimo.

Le partite della ventiduesima giornata di Premier League

La ventiduesima giornata di Premier League si apre con la clamorosa vittoria del Bournemouth al St. James' Park contro il Newcastle, con l'ex Roma Kluivert che si prende tutta la scena. Il giocatore olandese, infatti, segna una tripletta tra 6', 44' e 92' con i Magpies che trovano il momentaneo 1-1 al 25' con Bruno Guimaraes. I rossoneri non si accontentano del 3-1, e al 96' segnano addirittura la quarta rete con Kerkez, al secondo centro in Premier. Con questo risultato, il Newcastle viene raggiunto dal Manchester City in quarta posizione, mentre il Bournemouth aggancia temporaneamente il Chelsea al sesto posto. Il West Ham cade in casa contro il Crystal Palace, che, nel segno di Mateta, vince 2-0 e centra il secondo successo consecutivo. L'attaccante francese segna al 48' e all'89', con quest'ultima rete su calcio di rigore, con gli Hammers che chiudono in dieci uomini dopo l'espulsione di Mavropanos all'80'. Ritrova il successo Slot, che scaccia via la pareggite ai primi sintomi e si allontana nuovamente dall'Arsenal in seconda posizione: al Community Stadium decide la doppietta di Darwin Nuñez segnata nei minuti di recupero (91' e 93'), fondamentale per allontanare i fantasmi da Liverpool dopo i due pareggi consecutivi contro Manchester United e Nottingham Forest. Il Brentford, invece, rimane all'undicesimo posto, ma i punti di distacco con il Fulham decimo diventano cinque. I Cottagers, infatti, ritrovano la vittoria dopo quattro giornate: la vittima è il Leicester di van Nistelrooy, che davanti al pubblico di casa subisce la settima sconfitta di fila in campionato. I gol vengono segnati da Smith Rowe al 48' e da Adama Traoré al 68'. All'Emirates Stadium l'Arsenal spreca il 2-0 maturato in 55 minuti con Martinelli e Havertz e subisce due gol in appena otto giri di orologio dall'Aston Villa, che con Tielemans al 60' e Watkins al 68' evita la sconfitta e centra il quarto risultato utile consecutivo. I gunners vedono il Liverpool allontanarsi, mentre vengono raggiunti nuovamente dal Nottingham Forest in seconda posizione. Espirito Santo e i suoi fanno il loro lavoro contro il Southampton, seppur con qualche difficoltà di troppo. Davanti al pubblico amico, i Tricky Trees chiudono il primo tempo sul 3-0 grazie ai gol di Anderson (11'), Hudson-Odoi (28') e Wood (41'), ma gli ospiti accorciano le distanze con Bednarek al 60' e rischiano di riaprire clamorosamente la sfida al 91', quando Onuachu segna la rete del 3-2. Al triplice fischio dell'arbitro, però, è il Nottingham Forest ad esultare. Ancora ko per il Tottenham, che precipita fino al quindicesimo posto: nella sfida contro l'Everton, gli Spurs vanno sotto per 3-0 al termine della prima frazione di gioco dopo i gol di Calvert-Lewin e Ndiaye e l'autorete di Gray. Nella ripresa c'è una reazione della squadra di Postecoglou, ma i gol di Kulusevski e Richarlison non bastano per evitare la sconfitta. K.O. anche per il Manchester United in casa contro il Brighton: per i red devils segna Bruno Fernandes su rigore, mentre per gli ospiti vanno in gol Minteh, Mitoma e Rutter. Il Manchester City non lascia scampo all'Ipswich Town: Foden (doppietta), Kovacic, Doku, Haaland e McAtee regalano la vittoria a Guardiola, che aggancia il Newcastle al quarto posto. Chelsea – Wolverhampton, in programma lunedì 20 gennaio alle 21, chiuderà la giornata.

Risultati Premier League giornata 22

Newcastle – Bournemouth 1-4 6', 44', 92' Kluivert (Bou), 25' Bruno Guimaraes (New), 96' Kerkez (Bou) West Ham – Crystal Palace 0-2 48', 89' rig. Mateta (Cry) Brentford – Liverpool 0-2 91', 93' Nuñez (Liv) Leicester City – Fulham 0-2 48' Smith Rowe (Ful), 68' Traoré (Ful) Arsenal – Aston Villa 2-2 35' Martinelli (Ars), 55' Havertz (Ars), 60' Tielemans (Ast), 68' Watkins (Ast) Nottingham Forest – Southampton 3-2 11' Anderson (Not), 28' Hudson-Odoi (Not), 41' Wood (Not), 60' Bednarek (Sou), 91' Onuachu (Sou) Everton – Tottenham 3-2 13' Calvert-Lewin (Eve), 30' Ndiaye (Eve), 45+7' aut. Gray (Eve), 77' Kulusevski (Tot), 92' Richarlison (Tot) Manchester United – Brighton 1-3 5' Minteh (Bri), 23' rig. Bruno Fernandes (Mun), 60' Mitoma (Bri), 76' Rutter (Bri) Ipswich Town - Manchester City 0-6 27', 42' Foden (Mci), 30' Kovacic (Mci), 49' Doku (Mci), 57' Haaland (Mci), McAtee (Mci)

Classifica Premier League

Liverpool 50, Arsenal 44, Nottingham Forest 44, Manchester City 38, Newcastle 38, Chelsea 37, Bournemouth 37, Aston Villa 36, Brighton 34, Fulham 33, Brentford 28, Crystal Palace 27, Manchester United 26, West Ham 26, Tottenham 24, Everton 20, Wolverhampton 16, Ipswich Town 16, Leicester City 14, Southampton 6