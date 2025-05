Premier League: il Newcastle vede la Champions, ma ancora nessun verdetto per l'Europa

Londra 13 maggio 2025 - Il campionato è ormai deciso da diverse settimane sia in termini di campione, sia in quello di retrocesse, ma la lotta per l'Europa resta un caos senza ancora verdetti ufficiali. Il Newcastle vince lo scontro diretto con il Chelsea, ma non basta né ad elevare i Magpies, né a condannare i Blues. Fanno quasi tutte punti, ma nessuno ottiene quanto serve per il rispettivo pass continentale e ogni verdetto è rimandato almeno alla prossima giornata per un vero e proprio turbine che concluderà questa stagione di Premier League.

L'esito delle partite del weekend

Il turno di Premier League ha regalato diverse partite ad alta tensione nelle varie lotte per l'Europa, ma le sorprese non sono mancato anche nelle partite dal verdetto più chiuso. Se infatti il successo del Brighton in casa dei Wolves per 0-2 era probabilmente preventivabile, lo stesso non si può dire di quanto visto a St. Mary. Il Manchester City infatti viene fermato sullo 0-0 dal Southampton in una gara dove Ramsdale si esalta e sbarra la strada a Haaland e compagni. Occasione sprecata per i Citizens, cosa che invece non fa il Brentford. Le Bees hanno vinto per 0-1 in trasferta contro l'Ipswich Town e si sono prese l'ottavo posto in classifica, il quale a FA Cup assegnata potrebbe (o meno) assegnare un posto nella prossima Conference League.

Perde questo potenziale posto al Sole il Borunemouth. Le Cherries cadono a casa propria contro un super Aston Villa, autore di una partita cinica e vincente. I tre punti valgono alla squadra di Emery un nuovo aggancio al Chelsea al quinto posto, una posizione valida per una seconda stagione consecutiva in Champions League, dopo essere stati eliminati solo ai quarti in questa edizione. Nella lotta per l'ottavo posto è battuto anche il Fulham tra le mura amiche in un inaspettato 1-3 contro l'Everton. I Cottagers con questo ko si allontanano a -4 dalle Bees e ora dovranno sperare negli errori delle rivali per restare in scia nella lotta Europa.

I due big match di questa giornata erano tutti e due pianificati nella giornata di domenica. Il primo ha aperto questa serie di partite domenicali ed è stato il successo del Newcastle per 2-0 sul Chelsea. Tre punti dal valore aureo perché porta Tonali e compagni a tre soli punti dalla qualificazione Champions League. Più tardi nel pomeriggio di calcio inglese c'è invece lo scontro in vetta tra Liverpool e Arsenal terminato 2-2 in una gara molto divertente, ma senza conseguenze particolari per un campionato già deciso. Tra queste due gare tre partite, di cui solo una ha un risultato realmente importante per la graduatoria. Le due finaliste di Europa League, Manchester United e Tottenham, perdono entrambe in casa per 0-2, rispettivamente contro West Ham e Crystal Palace. Si ferma invece sul 2-2 il Nottingham Forest, bloccato sul pari da un coraggioso Leicester, mantenendo così i Tricky Trees al settimo posto in graduatoria.

Risultati Premier League giornata 36

Bournemouth-Aston Villa 0-1: 45+6' Watkins.

Fulham-Everton 1-3: 17' Jimenez (F), 45+3' Mykolenko (E), 70' Keane (E), 74' Beto (E).

Ipswich Town-Brentford 0-1: 18' Schade.

Southampton-Manchester City 0-0.

Wolverhampton-Brighton 0-2: 29' rig. Welbeck, 85' Gruda.

Newcastle-Chelsea 2-0: 2' Tonali, 90' Bruno Guimaraes.

Manchester United-West Ham 0-2: 26' Soucek, 57' Bowen.

Nottingham Forest-Leicester City 2-2: 16' Coady (L), 25' Gibbs-White (N), 56' Wood (N), 81' Buonanotte (L).

Tottenham-Crystal Palace 0-2: 45' e 48' Eze.

Liverpool-Arsenal 2-2: 20' Gakpo (L), 21' Diaz (L), 47' Martinelli (A), 70' Merino (A).

Classifica Premier League giornata 36

Liverpool 83, Arsenal 68, Newcastle 66, Manchester City 65, Chelsea 63, Aston Villa 63, Nottingham Forest 62, Brentford 55, Brighton 55, Bournemouth 53, Fulham 51, Crystal Palace 49, Everton 42, Wolverhampton 41, West Ham 40, Manchester United 39, Tottenham 38, Ipswich Town 22, Leicester 22, Southampton 12.

Il Liverpool è aritmeticamente campione d'Inghilterra. Ipswich Town, Leicester City e Southampton sono aritmeticamente retrocesse in Championship.