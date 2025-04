Premier League: Liverpool campione d'Inghilterra, anche Ipswich retrocesso

Londra 28 aprile 2025 - Il Liverpool è Campione di Inghilterra, il verdetto ufficiale arriva alla giornata numero 34 di Premier League. Il successo dei Reds ad Anfield contro il Tottenham vale la certezza aritmetica del primato per la squadra di Arne Slot e lo scudetto numero 20 per il club inglese. Questo non è però il solo verdetto di questa giornata cominciata addirittura martedì 22 aprile e che terminerà giovedì 1 maggio. Il ko infatti patito dall'Ipswich Town va a completare anche lo scenario della lotta per non retrocedere, condannando al ritorno in Championship i Tractor Boys. Resta ancora apertissima invece la corsa per l'Europa sia riguardo alla Champions League, sia all'ottavo posto, che potrebbe significare Conference League una volta conosciuta la vincente di FA Cup.

L'esito delle partite della settimana

Come scritto in precedenza, il turno numero 34 di calcio inglese è cominciato con una partita martedì 22 aprile e una mercoledì 23, questo per permettere alle squadre impegnate nelle semifinali di FA Cup di non dover recuperare a stagione conclusa il proprio impegno. La prima sfida è stata una di quelle cruciali nella rincorsa Champions League, con il Manchester City che vince una partita al cardiopalma contro l'Aston Villa. I ragazzi di Guardiola si impongono 2-1, grazie alla rete nei minuti di recupero di Matheus Nunes, in quello che potenzialmente poteva essere un assaggio della finale di FA Cup. La finale della più vecchia competizione ufficiale vedrà invece i Citizens affrontare il Crystal Palace, la stessa squadra che in questo turno ha fermato sul pareggio l'Arsenal. Il 2-2 dell'Emirates consegna nelle mani del Liverpool il match point per il titolo, poi raccolto più tardi dal Liverpool.

Spostandosi alle gare del weekend, molto bene il Chelsea, che a Stanford Bridge vince una partita molto complicata contro l'Everton. Il successo dei Blues è merito della rete di Nicolas Jackson, il quale firma l'1-0 che permette alla squadra di Maresca di rimettersi momentaneamente al quinto posto, rispondendo anche al successo del City contro i Villains. Anche il Newcastle però non è da meno e al St. James' Park si impone con un netto 3-0 ai danni dell'Ipswich Town, condannando i Tractor Boys alla retrocessione e rimettendosi al terzo posto in classifica, in attesa del recupero del Nottingham Forest nella giornata di giovedì primo maggio.

Le altre partite delle 16 di sabato vedono un Brighton vincere un incontro pirotecnico contro il West Ham, con i Seagulls a rimontare lo svantaggio in tre minuti all'inizio del recupero, con le reti di Mitoma e Baleba. Vince anche il Wolverhampton, forse la squadra più in forma del massimo campionato inglese, conquistando così il sesto successo consecutivo. Battuto il Leicester per 3-0, con Jamie Vardy che dopo l'addio annunciato alle Foxes, fallisce un rigore proprio davanti ai suoi tifosi. Successo anche per il Fulham, che conquista tre punti pesantissimi nella sua rincorsa all'ottavo posto, battuto il Southampton al St. Mary per 1-2 in rimonta, con il gol vittoria nei minuti di recupero da Sessegnon.

Nella giornata di domenica partita ad alta intensità alle ore 15 tra Bournemouth e Manchester United. Le Cherries a caccia di punti per l'ottavo posto affrontano al Vitality Stadium la squadra di Amorim, a caccia di fiducia prima della loro semifinale di Europa League, che potrebbe far svoltare in positivo una stagione complicata, forse la più complicata della storia dei Red Devils. Semenyo la sblocca per i padroni di casa e a più riprese i ragazzi in rossonero rischiano di chiudere i conti, poi l'espulsione di Evanilson offre allo United la chance di pareggiare, sfruttata nei minuti di recupero da Hojlund, il quale realizza l'1-1 finale.

L'epilogo di questa giornata, esclusa la sfida di giovedì 1 maggio tra Nottingham Forest e Brentford, non può che portare a Liverpool. L'assist fornito dal Crystal Palace viene raccolto ad Anfield dal Liverpool. Salah infatti nello stesso pomeriggio prima si prende lo scettro di giocatore straniero più prolifico della storia di Premier League, poi il titolo numero 20 della storia del Liverpool. I Reds superano in rimonta il Tottenham per 5-1, conquistando meritatamente con quattro giornate di anticipo il titolo in campionato. Bellissimo nel finale l'abbraccio dei giocatori con il pubblico di Anfield Road, con Slot a festeggiare anche il suo predecessore Klopp insieme ai cori della Kopp.

Risultati Premier League giornata 34

Manchester City-Aston Villa 2-1: 7' Silva (M), 18' rig. Rashford (A), 90+4' Nunes (M).

Arsenal-Crystal Palace 2-2: 3' Kiwior (A), 27' Eze (C), 42' Trossard (A), 83' Mateta (C).

Chelsea-Everton 1-0: 27' Jackson.

Brighton-West Ham 3-2: 13' Ayari (B), 48' Kudus (W), 83' Soucek (W), 89' Mitoma (B), 90+2' Baleba (B).

Newcastle-Ipswich Town 3-0: 45+4' rig. Isak, 56' Burn, 80' Osula.

Southampton-Fulham 1-2: 14' Stephens (S), 72' Smith Rowe (F), 90+2' Sessegnon (F).

Wolverhampton-Leicester 3-0: 33' Cunha, 56' Strand Larsen, 85' Gomes.

Bournemouth-Manchester United 1-1: 23' Semenyo (B), 90+6' Hojlund (M).

Liverpool-Tottenham 5-1: 12' Solanke (T), 16' Diaz (L), 24' Mac Allister (L), 34' Gakpo (L), 63' Salah (L), 69' aut. Udogie (L).

Nottingham Forest-Brentford: giovedì 1 maggio 2025, ore 20:30.

Classifica Premier League giornata 34

Liverpool 82, Arsenal 67, Newcastle 62, Manchester City 61, Chelsea 60, Nottingham Forest* 60, Aston Villa 57, Fulham 51, Brighton 51, Bournemouth 50, Brentford* 46, Crystal Palace 45, Wolverhampton 41, Manchester United 39, Everton 38, Tottenham 37, West Ham 36, Ispwich Town 21, Leicester 18, Southampton 11 (ndr, un asterisco per ogni gara da recuperare).

Il Liverpool è aritmeticamente campione di Inghilterra; Ipswich Town, Leicester e Southampton sono aritmeticamente retrocesse in Championship.