Premier League: Liverpool ancora ko contro lo United, l'Arsenal allunga in vetta

FILIPPO MONETTI

Londra (Regno Unito) 20 ottobre 2025 - Sempre più spettacolare, sempre più imprevedibile. La Premier League deve ancora delineare le gerarchie in questa stagione, perché quello che sembrava un affare per il solo Liverpool, ora vede i Reds in crisi nera. I ragazzi di Slot perdono anche contro lo United e ora vedono l'Arsenal allungare. Il successo nel derby dei Gunners proietta i londinesi a +3 in classifica, con il Manchester City nuova prima inseguitrice in graduatoria. Vincono anche Chelsea e Aston Villa, in una graduatoria da 11 squadre in 7 punti davanti a tutti.

L'esito delle partite del weekend

Nessun anticipo del venerdì, la Premier League comincia al sabato, con il successo travolgente del Chelsea sul Nottingham Forest per 0-3. SconFitta ed esonero per Ange Postecoglu dalla panchina dei Tricky Trees ora in gravissima crisi di risultati. Una crisi che sta patendo anche il Wolverhmapton, ancora senza vittorie e sconfitto anche in quest'ultima giornta dal Sunderland per 2-0. Continua l'avvio eccellente di stagione invece per i Black Cats, nel gruppetto appaiato al quinto posto con Chelsea e Tottenham. Vince anche il Burnley per 2-0 sul Leeds nella sfida giocata a Turf Moor tra le due neopromosse: in gol l'ex laziale Tchaouna con una splendida conclusone da fuori area.

Spettacolo a Londra tra Crystal Palace e Bournemouth, dove ai padroni di casa non basta un super Mateta. Il francese dopo il debutto con gol nella Nazionale francese è ritornato carichissimo in Inghilterra e ne segna tre, ma contro il Borunemouth è 3-3. Spettacolo anche a Brighton, dove i Seagulls si impongo per 2-1 sul Newcastle. La doppietta di Danny Welbeck vanifica il meraviglioso gol di tacco di Woltemade. Tra le sfide delle 16 di calcio inglese però la più importante in termini di blasone è stata quella del City of Manchester Stadium tra Man City ed Everton. I Citizens di Pep Guardiola vengono trasicnati da un indemoniato Haaland, che raggiunge quota 11 in vetta alla classifica marcatori, quasi doppiato Semenyo, secondo a quota 6.

L'Arsenal doveva vincere per manetenere il primo posto, senza bisogno di fare calcoli. Missione compiuta per i ragazzi di Mikel Arteta, successo sofferto nel derby a Craven Cottage contro il Fulham per i Gunners, ma la rete di Trossard toglie le castagne dal fuoco per i biancorossi e vale l'allungo in graduatoria. Non si ferma più la squadra londinese, così come non si ferma più l'Aston Villa. Dopo un avvio sofferto, la squadra di Emery ha disimparato il significato della sconfitta. Sono sei i risultati utili consecutivi per una riscossa che già ora li vede a metà classifica. I Villains sbancano il New White Hart Lane superando per 1-2 il Tottenham, solo alla sua seconda sconfitta in campionato.

Il big match di questa giornata era ad Anfield Road e metteva di fronte al Liverpool il Manchester United. Uno dei grandi classici del calcio inglese dalle implicazioni differenti tra una squadra in crisi aperta e una che sembra poterne uscire. Il trend si conferma nella domenica sera di Premier League: la squadra di Ruben Amorim espugna la casa dei Reds per 1-2 e va ad acuire la crisi della squadra di Slot. La rete di Maguire nel finale manda al tappeto la squadra di Arne Slot, dove Chiesa si dimostra protagonista, firmando l'assist per Gakpo, ma non basta a consegnare i tre punti ai padroni di casa. Terzo ko consecutivo e peggiore periodo di forma da quando il tecnico olandese siede sulla panchina dei cigni rossi.

La giornata numero 8 di Premier League si conclude con la sfida tra West Ham e Brentford, secondo derby di Londra di questa giornata. Un gol per tempo regala i tre punti alle Bees e manda al tappeto gli Hammers, sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.

Risultati Premier League giornata 8

Nottingham Forest-Chelsea 0-3: 49' Acheampong, 53' Neto, 84' James.

Brighton-Newcastle 2-1: 41' Welbeck (B), 76' Woltemade (N), 84' Welbeck (B).

Burnley-Leeds United 2-0: 18' Ugochukwu, 68' Tchaouna.

Crystal Palace-Bournemouth 3-3: 7' e 38' Kroupi (B), 64' e 69' Mateta (C), 89' Chrsitie (B), 90+7' rig. Mateta (C).

Manchester City-Everton 2-0: 58' e 63' Haaland.

Sunderland-Wolverhampton 2-0: 16' Mukiele, 90+2' aut. Krejci.

Fulham-Arsenal 0-1: 58' Trossard.

Tottenham-Aston Villa 1-2: 5' Bentancur (T), 37' Rogers (A), 77' Buendia (A).

Liverpool-Manchester United 1-2: 2' Mbuemo (M), 78' Gakpo (L), Maguire (M).

West Ham-Brentford 0-1: 43' Thiago, 90+5' Jensen.

Classifica Premier League giornata 8

Arsenal 19, Manchester City 16, Liverpool 15, Bournemouth 15, Chelsea 14, Tottenham 14, Sunderland 14, Crystal Palace 13, Manchester United 13, Brighton 12, Aston Villa 12, Everton 11, Brentford 10, Newcastle 9, Fulham 8, Leeds 8, Burnley 7, Nottingham Forest 5, West Ham 4, Wolverhampton 2.