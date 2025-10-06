Premier League, Liverpool ancora ko: sorpasso Arsenal in classifica. Ok Tottenham e Manchester City

Londra (Regno Unito) 6 ottobre 2025 - Fino a due settimane fa la Premier League sembrava un affare per il solo Liverpool dopo aver ottenuto 5 vittorie in altrettante partite. La magia della squadra di Arne Slot sembra però essersi spezzata e contro il Chelsea hanno incassato il secondo ko consecutivo nella competizione. L'Arsenal invece festeggia nel derby di Londra e conquista con i tre punti anche la vetta della classifica. Si accorcia sensibilmente la graduatoria per merito anche dei successi di City, Bournemouth e Tottenham. Ora davanti a tutti in Premier League ci sono la bellezza di dieci squadre in appena sei punti, mentre dietro arrivano le reazioni di Aston Villa e Manchester United, mentre è stato battuto ancora il Nottingham Forest, a secco di vittorie dalla prima giornata.

I finali delle partite del weekend

Partita divertente accesasi di colpo nel secondo tempo quella tra Bournemouth e Fulham. Le Cherries subiscono la rete di Sessegnon, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Semenyo e Kluivert firmano la riscossa, chiudendo l'incontro per 3-1. Una conferma rispetto allo scorso anno da parte della squadra rossonera delle loro ambizioni di altissima classifica. Il Tottenham doveva rispondere al successo della squadra del Sud del Paese e lo fa al termine di una gara complicata. A Ellen Road il Leeds vende carissima la pelle, con l'ex milanista Okafor a trovare ancora la via del gol, ma non basta. La squadra di Thomas Frank continua nella sua striscia di risultati utile e vince per 1-2 la partita che apre il sabato di Premier League.

Due partite di alto profilo si giocano alle 16 del sabato calcistico inglese. A Old Trafford il Manchester United deve rimettersi in carreggiata, cercando di ovviare alla sua discontinuità di rendimento. Ruben Amroim però può festeggiare nella gara contro il Sunderland. I Red Devils con due gol nel primo tempo trovano il successo tra le mura amiche per 2-0 contro i Black Cats, portandoli così solitari al decimo posto in classifica. Stesso risultato ma conseguenze diverse tra Arsenal e West Ham. Nel derby giocato all'Emirates, nel Nord di Londra, i Gunners superano gli Hammers con un gol per tempo e lanciano il guanto di sfida al Liverpool, in campo qualche ora più tardi a Stanford Bridge. Con il successo la squadra di Mikel Arteta conquista il momentaneo primo posto, mettendo la pressione sulle spalle dei Reds.

La pressione fa il suo effetto e contro il Chelsea i Reds cadono per 2-1. La squadra di Maresca reagisce alle tre partite di Premier League senza vittorie e batte la capolista, costringendo i ragazzi di Arne Slot ad abdicare dal primo posto in graduatoria. La decide l'enfant prodige brasiliano Estevao. Il gol del classe 2007 vale i tre punti, dopo che Gakpo aveva pareggiato il vantaggio dei Blues firmato da Caicedo. Prima grande crisi da quando l'allenatore olandese siede sulla panchina del Liverpool e terzo ko consecutivo se si include anche la gara infrasettimanale di Champions League.

Quattro partite in contemporanea nella domenica pomeriggio di Premier League. Il Wolverhampton trova il suo secondo punto stagionale e per poco non riesce nel centrare il bersaglio grosso. Il vantaggio firmato dall'autorete di Verbruggen illude Molineux, ma il Brighton è durissimo a morire. I Seagulls attaccano con costanza e a pochi minuti dal recupero trovano il pareggio firmato da Van Hecke, sul suggerimento di Tzimas. Rimandato così l'appuntamento dei lupi inglesi con la prima vittoria stagionale. Sembra invece aver ritrovato la sua identità vincente l'Aston Villa. La squadra di Birmingham abbatte il Burnley grazie alla doppietta di Malen. Secondo successo consecutivo per la squadra di Unai Emery in Premier League, quarto complessivo contando anche quelli di Europa League contro Bologna e Feyenoord.

Alle ore 16 di domenica vincono anche Everton e Newcastle. La seconda squadra di Liverrpol supera il Crystal Palce per 2-1 in una gara divertente, decisa in rimonta. L'uomo del match è ancora una volta Grealish, autore del gol vittoria e scatenato da quando ha deciso di abbndonare i Citizens, per vestire la maglia delle Toffees. Anche il Newcastle si gode il suo nuovo acquisto Woltemade. Il centravanti tedesco firma la seconda rete dell'incontro con il Nottingham Forest, dopo che Bruno Guimaraes aveva sbloccato il risultato nel primo tempo. Continua invece il momento no dei biancorossi, ancora a secco di vittorie dalla prima di campionato.

La settima giornata di Premier League si conclude con la sfida a Londra tra Brenford e Manchester City. La squadra di Guardiola fatica a chiudere la gara, ma alla fine il gol di Haaland nei primi dieci minuti di gara valgono i tre punti, unico risultato utile alla squadra di Manchester. Questo rimette i Citizens in scia del primato a soli tre punti dal primo posto ora occupato dall'Arsneal. Per quanto riguarda il norvegese invece si tratta della nona rete in campionato a +3 su tutti gli inseguitori in classifica marcatori.

Risultati Premier League giornata 7

Buornemouth-Fulham 3-1: 70' Sessegnon (F), 78' Semenyo (B), 84' Kluivert (B), 90+6' Semenyo (B).

Leeds United-Tottenham 1-2: 23' Tel (T), 34' Okafor (L), 57' Kudus (T).

Arsenal-West Ham 2-0: 38' Rice, 67' rig. Saka.

Manchester United-Sunderland 2-0: 8' Mount, 31' Sesko.

Chelsea-Liverpool 2-1: 14' Caicedo (C), 63' Gakpo (L), 90+5' Estevao (C).

Aston Villa-Burnley 2-1: 25' e 63' Malen (A), 78' Ugochukwu (B).

Everton-Crystal Palace 2-1: 37' Muñoz (C), 76' rig. Ndiaye (E), 90+3' Grealish (E).

Newcastle-Nottingham Forest 2-0: 58' Bruno Guimaraes, 84' rig. Woltemade.

Wolverhampton-Brighton 1-1: 21' aut. Verbruggen (W), 86' van Hecke (B).

Brentford-Manchester City 0-1: 9' Haaland.

Classifica Premier League giornata 7

Arsenal 16, Liverpool 15. Tottenham 14, Bournemouth 14, Manchester City 13, Crystal Palace 12, Chelsea 11, Everton 11, Sunderland 11, Manchester United 10, Newcastle 9, Brighton 9, Aston Villa 9, Fulham 8, Leeds 8, Brentford 7, Nottingham Forest 5, Burnley 4, West Ham 4, Wolverhampton 2.