Premier League: Liverpool vince anche il derby e trova il primo allungo in campionato

Londra (Regno Unito) 22 settembre 2025 - La Premier League è il campionato più competitivo al mondo, ma al momento è in mano a una sola squadra. Il Liverpool continua a dominare la stagione e con il successo nel derby non solo resta a punteggio pieno, ma conta anche 5 punti di margine su tutte le rivali. L'Arsenal e il City pareggiano nel match uno contro l'altra, mentre torna a farsi vedere lo United in un successo importante contro il Chelsea. Resta impantanato in zona retrocessione l'Aston Villa, ancora in grande difficoltà di rendimento, mentre non decollano ancora le stagioni di Newcastle, Brighton e Nottingham Forest.

L'esito delle partite del weekend

Si gioca solo su due giorni, precisamente sabato e domenica, questa quinta giornata di Premier League, questo perché oltre agli impegni europei legati all'Europa League, nella settimana prossima si giocherà la Coppa di Lega inglese. A levare il sipario su questo weekend di calcio inglese ci pensa il derby di Liverpool, giocato ad Anfield. Un bellissimo testa a testa, molto più equilibrato di quello che il recente passato possa suggerire. Nonostante le resistenze delle Toffees però a prevalere sono sempre i Reds. La squadra di Arne Slot si impone per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Gravenberch ed Ekitiké. L'Everton accorcia le distanze nel secondo tempo, ma non basta per fermare i padroni di casa. Punteggio pieno e quinta vittoria consecutiva per i Campioni in carica, i quali tentano il primo allungo in campionato.

Nelle partite delle 16 infatti si ferma sul pari il Tottenham: 2-2 in trasferta per la squadra di Thomas Frank sul campo del Brighton. I padroni di casa cercano continuità di rendimento e con il doppio vantaggio sugli Spurs sembra lanciare i Seagulls, ma la rimonta dei londinesi si completa nel secondo tempo. Pareggio anche nella sfida tra Burnley e Nottingham Forest: a Turf Moor è 1-1. Al vantaggio iniziale di Williams risponde Anthony sempre nel primo tempo. I Tricky Trees dominano nel possesso, ma non riescono a incidere e continuano a restare senza successi dal debutto in campionato.

Tra le partite delle 16 derby londinese al City of London Stadium, dove il West Ham ha cercato di trovare il secondo successo stagionale. Gli Hammers sono infatti in piena crisi e anche contro il Crystal Palace hanno dovuto arrendersi. Al vantaggio di Mateta ha risposto Bowen, prima che il gol di Mitchell regalasse i tre punti alla squadra rossoblù della Capitale. Questa vittoria mantiene la squadra londinese a ridosso dalla zona Europa, mantenendo anche l'imbattibilità. Oltre al Liverpool infatti è rimasto solo il Crystal Palace ancora a zero sconfitte in Premier League. Vince anche il Leeds nello scontro salvezza contro il Wolverhampton per 1-3. A Molineux, Krejci illude il tifo casalingo con il gol del vantaggio, ma i Peacocks la ribaltano con tre reti tutte nel primo tempo. Tra i marcatori anche Okafor, arrivato in estate dal Milan.

Oltre al derby di Liverpool, un altro big match era in programma per la giornata di sabato in Premier League. Alle ore 18:30 infatti a Old Trafford è andata in scena una delle sfide classifche del campionato inglese: il Manchester United in difficoltà ha ospitato il lanciatissimo Chelsea di Enzo Maresca per un risultato che ha shockato i più. L'espulsione del portiere Sanchez ha messo in grave difficoltà i Blues, concedendo il vantaggio ai Red Devils, firmato da Bruno Fernandes. Casemiro firma il gol del raddoppio, prima di venire espulso a propria volta per un secondo giallo molto rivedibile mostrato da parte dell'arbitro Bankes. Nel secondo tempo il Chelsea prova a raddrizzare la gara, ma la rete di Chalobah non basta. I Red Devils si portano a casa i tre punti con il 2-1 finale: una boccata d'ossigeno per alimentar la stagione dei ragazzi di Amorim. Dall'altra parte invece primo ko stagionale per i londinesi.

A chiudere il sabato di calcio inglese c'è un secondo derby di Londra. A Craven Cottage il Fulham supera il Brentford per 3-1, restando così in scia delle prime posizioni in classifica. Damsgaard illude le Bees, prima della salita in cattedradi Iwobi: per lui gol e assist a ribaltare il risultato, prima dell'autorete di Pinnock che chiude la gara.

La domenica di calcio inglese porta in dote alla quinta giornata tre pareggi su tre gare, con pochi gol. Si comincia a Borunemouth, dove le Cherries fermano sullo 0-0 il Newcastle di Sandro Tonali in una partita carica di agonismo, ma povera di grandi occasioni da gol. Decisamente più animato il pareggio di Sunderland tra i Black Cats e l'Aston Villa. La squadra di Emery è ancora protagonista di una prestazione dominante, non accompagnata però dal risultato finale. Oltre il 70% di possesso palla non basta ai Villains per avere ragione degli avversari, bravi a recuperare con il pareggio di Isidor al vantaggio di Cash.

A concludere la quinta giornata di Premier League altro big match, questa volta tra Arsenal e Manchester City. Rivali nelle stagioni precedenti per il titolo, in palio c'era il ruolo di principale antagonista al Liverpool. Il risultato finale però non premia nessuno: all'Emirates è 1-1 con il gol nel recupero di Martinelli a rispondere al vantaggio di Haaland. Prima rete subita per Donnarumma da quando veste la maglia dei Citizen e pareggio che non aiuta nessuna delle due squadre impegnate nella rincorsa ai Reds in classifica.

Risultati Premier League giornata 5

Liverpool-Everton 2-1: 10' Gravenberch (L), 29' Ekitke (L), 58' Gueye (E).

Brighton-Tottenham 2-2: 8' Minteh (B), 31' Ayari (B), 43' Richarlison (T), 82' aut. Van Hecke (T).

Burnley-Nottingham Forest 1-1: 2' Williams (N), 20' Anthony (B).

West Ham-Crystal Palace 1-2: 37' Mateta (C), 49' Bowen (W), 68' Mitchell (C).

Wolverhampton-Leeds United 1-3: 8' Krejci (W), 31' Calvert-Lewin (L), 39' Stach (L), 45' Okafor (L).

Manchester United-Chelsea 2-1: 14' Fernandes (M), 37' Casemiro (M), 80' Chalobah (C).

Fulham-Brentford 3-1: 20' Damsgaard (B), 38' Iwobi (F), 30' Wilson (F), 50' aut. Pinnock (F).

Bournemouth-Newcastle 0-0.

Sunderland-Aston Villa 1-1: 67' Cash (A), 75' Isidor (S).

Arsenal-Manchester City 1-1: 9' Haaland (M), 90+3' Martinelli (A).

Classifica Premier League giornata 5

Liverpool 15, Arsenal 10, Tottenham 10, Borunemouth 10, Crystal Palace, Chelsea 8, Sunderland 8, Fulham 8, Manchester City 7, Everton 7, Manchester United 7, Leeds 7, Newcastle 6, Brighton 5, Nottingham Forest 5, Burnley 4, Brentford 4, Aston Villa 3, West Ham 3, Wolverhampton 0.