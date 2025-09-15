Premier League: Liverpool vince con un rigore nel recupero, City domina il derby

Londra (Regno Unito) 15 settembre 2025 – Quattro giornate di Premier League negli archivi e solo una squadra ancora a punteggio pieno da contare. Il Liverpool soffre, ma riesce ad avere ragione del Burnley, mantenendo il suo percorso perfetto in campionato, mantenendo saldo il primato in classifica. Alle sue spalle però ruggiscono Arsenal e Tottenham a guidare il gruppo degli inseguitori. Si ferma sul pari il Chelsea, mentre inizia il percorso di Donnarumma a Manchester e lo fa con una vittoria netta per 3-0 nel derby contro lo United. Continuano invece le difficoltà di inizio anno per West Ham e Aston Villa, al momento entrambe in fondo alla classifica.

L'esito delle partite del weekend

Il campionato più interessante, ricco e avvincente del mondo riprende dopo la pausa Nazionali e comincia il proprio percorso nel primo pomeriggio di sabato. È l'Arsenal a inaugurare la quarta giornata di Premier League e lo fa con una vittoria autoritaria. L'eroe di giornata è un centrocampista: Zubimendi, autore di una doppietta nel 3-0 rifilato al Nottingham Forest. Le buone notizie per i Gunners però non finiscono qui, poco alla volta comincia a trovare il proprio confort in zona gol Gyokeres, nel tridente inedito con Madueke ed Eze. Tanti segnali positivi per Arteta che punta ad essere già da ora l'anti-Liverpool di questa stagione dopo aver perso lo scontro diretto la scorsa giornata di campionato. Ancora protagonista anche Calafiori, titolare nella difesa dei londinesi.

Cinque partite disputate in contemporanea alle ore 16 di sabato pomeriggio. Pochi gol, ma alcune sfide molto interessanti senza dubbio con tante storie da raccontare al proprio interno. Il Bournemouth vince la sfida forse più interessante, imponendosi per 2-1 sul Brighton. Mitoma continua con la maglia dei Seagulls a giocare in maniera meravigliosa, ma non basta per avere ragione delle Cherries, trascinate da Semenyo: gol e assist per lui. Successo anche per il Newcastle a St. James' Park. I Magpies faticano contro il fanalino di coda Wolverhampton, il risultato finale è di solo 1-0 ma c'è da festeggiare in casa bianconera. Nel Nord dell'Inghilterra si festeggia il primo gol di Woltemade, come a cancellare quanto fatto da Isak in quella cessione che tanto ha scottato tifosi e dirigenza delle gazze inglesi. Per quanto riguarda i Wolves si conferma l'avvio disastroso, come successo lo scorso anno, i gialloneri sono infatti l'unica squadra ancora ferma a zero punti in graduatoria.

Tre punti preziosi per il Fulham, utili per rimanere comodo nel gruppo di centro-classifica, sperando magari di inserirsi nella lotta per l'Europa. Il Leeds cade per 1-0 a Craven Cottage, affondato dall'autorete sfortunata di Gudmundsson arrivata nei minuti di recupero. Solo pochi minuti in campo con la maglia dei Peacocks per Gnonto, entrato nei minuti conclusivi. Due pareggi a reti bianche completano le sfide delle 16 di sabato pomeriggio. A Londra il Crystal Palace non riesce ad avere ragione del Sunderland, fermato sullo 0-0, nonostante aver prodotto quasi due goal previsti secondo la statistica degli Expected Goals. Continuano invece le difficoltà dell'Aston Villa a Liverpool, dove l'Everton produce tantissimo, ma non riesce a concretizzare. La squadra di Emery non riesce ad accendersi e contro le Toffees strappa un punto immeritato sullo 0-0 di fine partita. La squadra di Moyes combina per ben 20 tiri, ma pecca di precisione, graziando gli ospiti, che strappano un punto utilissimo per il morale in uno sciagurato fin qui avvio di Premier League.

Il sabato di calcio inglese si conclude con due derby di Londra. Il primo lo vince il Tottenham, battendo con un netto 0-3 il West Ham al City of London Stadium. Gli Spurs si accendono nel secondo tempo e ne segnano tre nei primi 20 minuti della ripresa, mentre gli Hammers patiscono anche un'espulsione per l'intervento irruento di Soucek. In questo modo la squadra di mister Frank resta in scia ad Arsenal e Bournemouth al secondo posto in classifica. Un secondo posto concesso dal Chelsea, fermato sul pari nel recupero dal Brentford. Le rete di Carvalho fissa il risultato sul 2-2 al Community Stadium, fermando i Blues e togliendo loro il ruolo momentaneo di primi inseguitori.

Due partite domenicali per concludere il weekend di calcio inglese. La prima si gioca a Turf Moor, dove il Liverpool resta capolista a punteggio pieno, salvata all'ultimo secondo dal suo capitano: Mohamed Salah. È il faraone dei Reds a prendersi in carico il rigore al 95' e trasformarlo per mettere le mani sui tre punti. Uno 0-1 sudato, ma conquistato con caparbietà dalla squadra di Slot, pronta ora a riprovarci in Champions League, dopo aver dominato la fase a campionato dello scorso anno. Dominante invece il City nel derby di Manchester contro lo United. La squadra di Guardiola ne segna tre, con doppietta di Haaland nel 3-0 finale. Una voce quella zero alle reti subite, merito del debuttante Gigio Donnarumma, subito celebrato da tifosi e compagni e protagonista con un paio di parate di altissimo livello, per fiaccare le resistenze messe in campo dai Red Devils di Amorim.

Risultati Premier League giornata 4

Arsenal-Nottingham Forest 3-0: 32' Zubimendi, 46' Gyokeres, 79' Zubimendi.

Bournemouth-Brighton 2-1: 18' Scott (Bo), 48' Mitoma (Br), 61' rig. Semenyo (Bo).

Crystal Palace-Sunderland 0-0.

Everton-Aston Villa 0-0.

Fulham-Leeds 1-0: 90+4' aut. Gudmundsson.

Newcastle-Wolverhampton 1-0: 29' Woltemade.

West Ham-Tottenham 0-3: 47' Sarr, 57' Bergvall, 64' Van de Ven.

Brentford-Chelsea 2-2: 35' Schade (B), 61' Palmer (C), 85' Caicedo (C), 90+3' Carvalho.

Burnley-Liverpool 0-1: 90+5' rig. Salah.

Manchester City-Manchester United 3-0: 18' Foden, 53' e 68' Haaland.

Classifica Premier League giornata 4

Liverpool 12, Arsenal 9, Tottenham 9, Bournemouth 9, Chelsea 8, Everton 7, Sunderland 7, Manchester City 6, Crystal Palace 6, Newcastle 5, Fulham 5, Brentford 4, Brighton 4, Manchester United 4, Nottingham Forest 4, Leeds 4, Burnley 3, West Ham 3, Aston Villa 2, Wolverhampton 0.