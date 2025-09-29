Premier League: il Liverpool cade contro il Crystal Palace, Arsenal torna in scia

Londra (Regno Unito) 29 settembre 2025 - Come al solito il weekend di calcio inglese è ricco e con le competizioni europee, unite alla Coppa di Lega durante la settimana, alcune prospettive si ribaltano e la carte della Premier League vengono rimescolate. Dopo cinque successi in altrettante gare di campionato cade il Liverpool, battuto da un Crystal Palace che non sa più perdere: diciottesimo risultato utile consecutivo per i londinesi. Lo United resta una squadra a due facce, mentre cade ancora il Chelsea di Enzo Maresca. Del ko dei Reds però approfittano Arsenal e Manchester City, entrambe vicnenti nelle rispettive sfide. Primo successo in campionato per l'Aston Villa e Emery sembra rivedere la squadra che tanto bene aveva fatto le passate stagioni.

L'esito delle partite del weekend

Dopo una settimana intensa, tra i debutti di Europa League e i sedicesimi di finale di EFL Cup, in Inghilterra tornano in campo i campionati e nello specifico il Premier League. Il weekend del campionato al momento più seguito del Mondo comincia il sabato all'ora di pranzo, quando a Londra il Manchester United fa visita al Brentford. Le Bees partono forti e in appena venti minuti trovano la doppietta di Igor Thiago, mettendo alle corda i Red Devils. La squadra di Amorim riesce a reagire e accorcia presto le distanze con Sesko, ma nonostante una mole di gioco costruito molto elevata, fatica a trovare la via del gol. Bruno Fernandes sbaglia anche un rigore e di fatto fa affondare il morale di una squadra ancora troppo altalenante nel rendimento. La rete nei minuti di recupero di Jensen mette i sigilli sul 3-1 finale in favore dei padroni di casa.

Si resta a Londra perché alcune delle partite cruciali di questa giornata di calcio inglese si disputano proprio nella Capitale. A Stamford Bridge il Chelsea cerca riscatto dopo il ko subito con lo United nella giornata scorsa, ma clamorosamente viene abbattuto dai colpi del Brighton. I Seagulls infatti si impongono in rimonta per 1-3, sfruttando l'espulsione di Chalobah a fine primo tempo. Sul vantaggio dei Blues infatti il difensore spende ingenuamente il fallo su chiara occasione da gol, ricevendo così il cartellino rosso. Da lì è tutto buio per i ragazzi di Maresca, abbattuti dalla doppietta di Welbeck. In contemporanea a pochi chilometri di distanza cadeva anche il Liverpool, incassando il proprio primo ko in Premier quest'anno. Il Crystal Palace infatti vince per 2-1 ai danni dei Campioni in carica. Ai Reds non manca la rete di Chiesa, poco a poco sempre più protagonista con gli inglesi, perché Sarr e soprattutto Nketiah nei minuti di recupero, mettono la firma sul diciottesimo risultato utile consectuivo tra tutte le competizioni.

Sempre nel pomeriggio di sabato torna al successo il Manchester City e lo fa con una prestazione dominante ai danni del Burnley. I ragazzi di Guardiola conquistano i tre punti, vincendo per 5-1 in un pomeriggio da incubo per le Clarets e in modo particolare per Esteve. Il difensore francese infatti realizza una doppietta ma nella propria porta, aggiungendosi a quella di Haaland e alla rete di Nunes per sigillare il successo dei Citizens. Nessun vincitore ma tanto spettacolo anche a Leeds tra il maledetto United dei Peacocks e il Bournemouth. A Elland Road finisce 2-2 con il pareggio delle Cherries firmato da Korupi maturato solo nei minuti di recupero, dopo essersi visti a inizio secondo tempo ribaltare dai padroni di casa il vantaggio inizale.

A concludere le gare di sabato due sfide molto diverse l'una dall'altra. Da una parte il Nottingham Forest cade ancora, terzo ko nelle ultime quattro giocate. Al City Ground il Sunderland approfitta di una squadra ancora incapace di capitalizzare su una mole gigantesca di occasioni costruite e strappa la vittoria per 0-1. Il gol vittoria lo firma un difensore, Alderete, il quale raccoglie al volo l'assist di Xhaka. Sono undici i punti conquistati in cinque gare dai Black Cats, lanciatissimi in questo avvio di stagione. Non riesce invece nemmeno questo weekend al Wolverhampton di ottenere il primo successo in campionato. In casa del Tottenham però i lupi inglesi si possono consolare con il primo punto del loro campionato. Si salvano gli Spurs da una sconfitta ormai certa nei minuti di recupero, con la rete di Palhinha a realizzare l'1-1 di fine gara.

Se alcune squadre hanno patito le fatiche di coppa in queste settimane, l'Aston Villa sembra invece aver giovato dell'aria delle competizioni europee. I ragazzi di Unai Emery danno infatti seguito al successo in Europa League contro il Bologna e si impongono per 3-1 ai danni del Fulham. I londinesi la sbloccano, ma i Villains stavolta vengono fuori alla distanza, per conquistare così il primo successo in Premier League. Il Newcastle invece non riesce a spezzare la maledizione Arsenal a St. James' Park. I Magpies sbloccano la gara con Woltemade, ma si fanno recuperare tutto negli ultimi minuti. Prima Merino, poi Gabriel firmano le reti dell'1-2 per i Gunners nel Nord dell'Inghilterra. Quarto ko consecutivo tra le mura amiche per i bianconeri contro la squadra di Mikel Arteta. A concludere questa sesta giornata ci sarà la sfida tra Everton e West Ham, in programma per questa sera alle ore 21.

Risultati Premier League giornata 6

Brentford-Manchester United 3-1: 8' e 20' Thiago (B), 26' Sesko (M), 90+5' Jensen (B).

Chelsea-Brighton 1-3: 24' Fernandez (C), 77' Welbeck (B), 90+2' De Cuyper (B), 90+10' Welbeck (B).

Crystal Palace-Liverpool 2-1: 9' Sarr (C), 87' Chiesa (L), 90+7' Nketiah (C).

Leeds-Bournemouth 2-2: 26' Semenyo (B), 37' Rodon (L), 54' Longstaff (L), 90+3' Kroupi (B).

Manchester City-Burnley 5-1: 12' aut. Esteve (M), 38' Anthony (B), 61' Nunes (M), 65' aut. Esteve (M), 90 e 90+3' Haaland (M).

Nottingham Forest-Sunderland 0-1: 38' Alderete.

Tottenham-Wolverhampton 1-1: 54' Bueno (W), 90+4' Palhinha (T).

Aston Villa-Fulham 3-1: 3' Jimenez (F), 37' Watkins (A), 49' McGinn (A), 51' Buendia (A).

Newcastle-Arsenal 1-2: 34' Woltemade (N), 84' Merino (A), 90+6' Gabriel (A).

Everton-West Ham: lunedì 29 settembre ore 21.

Classifica Premier League giornata 6

Liverpool 15, Arsenal 13, Crystal Palace 12, Tottenham 11, Sunderland 11, Bournemouth 11, Manchester City 10, Chelsea 8, Brighton 8, Fulham 8, Leeds 8, Everton* 7, Brentford 7, Manchester United 7, Newcastle 6, Aston Villa 6, Nottingham Forest 5, Burnley 4, West Ham* 3, Wolverhampton 1.

*a ogni asterisco equivale una partita in meno.