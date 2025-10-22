Primo titolo svedese. Favola Mjällby. Borgo in trionfo

Lo slogan del club è “Rendere possibile l’impossibile“. Detto fatto. Il Mjällby è campione Svezia per la prima volta. E oltre al merito dell’impresa, si prende quello di ricordarci che le favole possono realizzarsi, se alla base c’è una convinzione granitica e la fiducia di poter sconfiggere, pur con risorse minime, chi al successo è invece abituato.

La squadra fresca di titolo nazionale è il vanto di un borgo di 1.400 abitanti, molti dei quali pescatori, sulle rive del Mar Baltico. E per conquistare il titolo con ben tre giornate di anticipo è andata a vincere 2-0 in casa del Goeteborg, che di campionati svedesi ne ha vinti diciotto, oltre a due Coppe Uefa.

Un trionfo che ricorda per certi versi quello del Leicester di Claudio Ranieri nel 2016. Il Mjällby ha uno dei budget più bassi del torneo, inferiore agli otto milioni, gioca in uno stadio da 6mila posti sul mare ad Hallevik, e fino a sette anni fa giocava in terza divisione. E’ allenato da Anders Torstensson e la prossima stagione farà in Champions. Ex ufficiale e poi preside di liceo, 59 anni, il tecnico appena entrato nella storia giocava da bambino con i colori di Mjällby. Sul campo schiera i suoi con un ambizioso 3-2-4-1 e ben 16 giocatori sono riusciti ad in rete in questa stagione. Ora gli manca un punto per battere il record storico di punti dell’Allsvenskan – il campionato svedese, appunto – che è di 67.

A chi obiettasse sul vero livello del calcio svedese, va ricordato che è stata la nazionale gialloblù quella che ci ha eliminato dai Mondiali del 2018.