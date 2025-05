Raphinha e il Barcellona ancora avanti insieme: prolungato il contratto fino al 2028

Barcellona, 22 maggio 2025 – La stagione del Barcellona è stata quasi perfetta: vittoria della Liga, della Supercoppa di Spagna e della Coppa del Re. Flick è riuscito a creare un gruppo coeso, composto sia da giovani in rampa di lancio che da giocatori esperti. Tanti calciatori sono stati valorizzati dal tecnico tedesco, come Yamal o Pedri, ma soprattutto Raphinha. L'ex giocatore del Leeds è stato uno dei protagonisti principali della stagione blaugrana, con 34 gol e 25 assist messi a referto in 56 partite stagionali. Il brasiliano è al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori della Liga dietro Mbappé, Lewandowski, Burimir e Ayoze Perez, mentre in Champions League si trova in testa insieme a Guirassy a quota 13 reti, che, grazie agli otto assist, l'hanno reso il giocatore con più partecipazioni al gol nella storia della Champions League insieme a Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, nella stagione 2013-14 ha messo a segno 17 gol e fornito quattro assist ai compagni. Inoltre, Raphinha è diventato anche un leader della squadra, con Flick che ha deciso di responsabilizzarlo assegnandogli diverse volte la fascia di capitano. In una recente intervista, il brasiliano aveva dichiarato di non riuscire ad immaginarsi un Barça senza Raphinha e oggi è arrivato il prolungamento del contratto. Attraverso i suoi canali ufficiali, il club blaugrana ha ufficializzato il rinnovo del giocatore, che poi ha lanciato un messaggio a tutti i tifosi sui profili social: “Voglio ringraziare tutti voi per l'amore che mi dimostrate ogni giorno, sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con il Barcellona e voglio stare ancora qui per tanti anni”. Il rinnovo di Raphinha arriva a poche ore di distanza da quello di Flick, che ha esteso il suo contratto con il club fino al 2027, segno di una grande fiducia da parte della dirigenza nell'operato del tecnico. Ora l'obiettivo del Barcellona è quello di rinnovare anche il contratto di Lamine Yamal, in scadenza nel 2026, fino al 2030. Il baby fenomeno spagnolo, che su Transfermarkt ha una valutazione di 180 milioni di euro, è già diventato uno dei migliori giocatori al mondo e il Barcellona, che l'ha cresciuto nel suo settore giovanile, non vuole assolutamente privarsi di lui. Dopo una stagione decisamente positiva, il Barça vuole ulteriormente alzare l'asticella e andare alla ricerca anche del successo in Europa, che manca ormai dal 2015. L'eliminazione in semifinale di Champions contro l'Inter ha fatto male, ma il club ha fiducia nel mister e nei giocatori, e questi rinnovi ne sono la prova.