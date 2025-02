Real-Atletico, il clasico in tv e in streaming: dove vedere il derby di Madrid

Madrid, 7 febbraio 2025 – Real Madrid – Atletico Madrid è il piatto forte del ventitreesimo turno di Liga. Domani alle 21, infatti, scenderanno in campo i blancos contro i colchoneros, in quello che è molto più di un derby tra due squadre della stessa città. La rivalità tra Real e Atletico non ha bisogno di presentazioni: due tra le squadre più importanti al mondo, che nel corso degli anni si sono affrontate in tutte le competizioni, dalla Liga alla Champions, passando per la Coppa del Re e la Supercoppa spagnola. Quando si parla del derby madrileño non si possono non citare le finale di Champions del 2014 e del 2016, nelle quali furono i blancos a trionfare, così come non può non essere menzionata la Supercoppa UEFA 2018, nella quale a festeggiare dopo i tempi supplementari furono i colchoneros. Domani, però, conta solo la Liga, con questa partita che può incidere fortemente sulle sorti della massima serie spagnola. Dopo 22 giornate, Real Madrid e Atletico Madrid si trovano rispettivamente al primo e al secondo posto in classifica, con appena un punto che le separa. Ancelotti e i suoi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 maturata all'RCDE Stadium contro l'Espanyol, dopo ben quattro vittorie consecutive in campionato che avevano permesso ai blancos di salire in cima alla classifica proprio a discapito dell'Atletico. I colchoneros, invece, hanno ritrovato la vittoria dopo la sconfitta del 18 gennaio contro il Leganés e il pareggio per 1-1 del 25 gennaio contro il Villarreal, che ha consentito a Simeone di accorciare nuovamente su Ancelotti in vetta. Il prossimo scontro, quindi, sarà decisivo, in quanto potrebbe significare il controsorpasso dei colchoneros sui blancos o l'allungo di quest'ultimi sui secondi in classifica. Chi guarderà attentamente questa sfida è anche il Barcellona di Flick, terzo a quota 45 e reduce da due vittorie consecutive che hanno fatto riavvicinare i blaugrana ai due gradini più alti del podio. Yamal e compagni affronteranno il Siviglia in trasferta domenica alle 21, esattamente un giorno dopo il derby di Madrid, e chissà se potranno avvicinarsi ancora alla vetta della Liga.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Atletico Madrid

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Alaba, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti. Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Simeone, Koke, De Paul, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

Dove vedere Real Madrid – Atletico Madrid in tv e in streaming

La sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid sarà visibile sabato 8 febbraio alle 21 in esclusiva su DAZN.