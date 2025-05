Real Madrid, Ancelotti ne è convinto: “È la fine di un’era”

Madrid, 23 maggio 2025 – Tutte le storie hanno una fine, anche quelle più felici. Domani, contro la Real Sociedad, sarà l'ultima gara da allenatore del Real Madrid per Carlo Ancelotti che, come rivelato nei giorni scorsi, lascerà i blancos per approdare sulla panchina della nazionale brasiliana. Tuttavia, il tecnico ex Milan non sarà l'unico a salutare: anche Luka Modric e Lucas Vazquez, infatti, al termine della stagione non saranno più dei giocatori del Real Madrid, perciò domani sarà l'ultima gara con la maglia blancos anche per loro. Il numero 10 ha voluto salutare i tifosi attraverso i suoi profili social. In un post caricato su Instagram, infatti, si legge: “Giocare per il Real Madrid ha cambiato la mia vita, sono orgoglioso di aver fatto parte di uno dei periodi di maggior successo del miglior club della storia. Abbiamo vinto tutto e sono stato molto felice. Al di là dei titoli e delle vittorie, porto nel cuore l'affetto di tutti i tifosi del Real Madrid. Me ne vado con il cuore pieno di orgoglio, gratitudine e ricordi indimenticabili. Anche se dopo il Mondiale per Club non indosserò più questa maglia in campo, sarò sempre un tifoso del Real Madrid. Ci rivedremo. Il Real Madrid sarà sempre casa mia, per tutta la vita”. In conferenza stampa, Ancelotti ha parlato di “fine di un era” per il Real Madrid, dato che andranno via diversi giocatori che hanno fatto parte di una “generazione d'oro”, alla quale appartenevano anche Kroos, Casemiro, Cristiano Ronaldo e Casillas. In più, il mister italiano ha aggiunto che il Real dovrà forgiare una nuova generazione, ma ha ribadito che resterà sempre il più grande club del mondo. Al termine di questa stagione, infatti, ci sarà una vera e propria rivoluzione, con Ancelotti che verrà sostituito da Xabi Alonso a partire dal Mondiale per club. Il tecnico spagnolo, che nella scorsa stagione ha vinto il campionato tedesco con il Bayer Leverkusen, avrà il compito di risollevare il Real Madrid dopo un'annata complicata, dove i blancos chiuderanno al secondo posto in Liga e in Supercoppa di Spagna e in Coppa del Re hanno perso contro il Barcellona, mentre in Champions è arrivata l'eliminazione ai quarti di finale contro l'Arsenal di Arteta. Non sarà facile, ma il Real potrà contare su giocatori importanti come Mbappé, Vinicius e Bellingham, oltre che sui nuovi acquisti del mercato estivo, tra i quali ci sarà sicuramente Alexander-Arnold, che all'inizio della nuova stagione diventerà ufficialmente un nuovo tesserato del Real Madrid.