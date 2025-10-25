Real Madrid – Barcellona in tv e in streaming: dove vedere il Clasico

Madrid, 25 ottobre 2025 – Ci siamo: domani andrà in scena il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Tutta la Spagna si ferma, le due squadre più forti della Liga si affronteranno e si contenderanno la vetta del campionato. In questo momento, il Real Madrid si trova in testa con 24 punti, due in più del Barcellona, secondo a quota 22. La sfida tra queste due squadre non ha bisogno di presentazioni: per tantissimi anni, Real e Barça hanno dominato il calcio mondiale. Messi contro Cristiano Ronaldo, azulgrana contro blancos, Barcellona contro Madrid: questa è una partita che travalica i confini della Spagna e si estende per tutto il mondo. La scorsa stagione, il Barcellona è stato l'assoluto dominatore della Spagna, vincendo la Liga, la Coppa del Re e la Supercoppa di Spagna, in tutte le occasioni davanti al Real Madrid. Per questo, i blancos cercano una rivincita, con una vittoria che consentirebbe a Xabi Alonso e i suoi di allungare ulteriormente sui rivali e iniziare la fuga.

Flick e i suoi, però, non vogliono assolutamente perdere di vista il Real e arriveranno al Bernabeu affamati, nella speranza di replicare quanto fatto nella scorsa stagione. Il clima attorno a questa gara è rovente, soprattutto dopo le parole di Lamine Yamal, che hanno acceso ancora di più gli animi, e l'attesa sta per finire. Quella di domani, però, non è solo la sfida tra Yamal e Mbappé: al Bernabeu ci sarà una vera e propria parata di campioni, alcuni dei quali, come Marcus Rashford, si sono ritrovati. L'ex Manchester United, infatti, dal suo arrivo in catalogna è rinato e, con 5 gol e 4 assist, è il giocatore più prolifico del Barcellona in questo avvio di stagione. Considerando l'assenza di Lewandowski e di Raphinha, l'inglese guiderà l'attacco del Barcellona e sogna un gol nella partita più importante del mondo.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Barcellona

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Bellingham, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr. All. Xabi Alonso. Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsi, Garcia, Balde; De Jong, Casado, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Rashford. All. Flick.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara tra Real Madrid e Barcellona sarà visibile domani dalle 16:15 su DAZN, ma anche in chiaro su Italia 1.