Risultati Liga: Barcellona vince in rimonta e resta a +4, Real vince, Atletico ko alle Canarie

Madrid 21 aprile 2025 - Tutti i verdetti sono ancora da decidere in Spagna e la Liga non potrebbe essere più avvincente di così. In vetta il Barcellona soffre, lotta e alla fine ribalta una sfida complicatissima, mentre alle sue spalle il Real Madrid raccoglie i cocci della propria eliminazione in Champions e si impone contro il Bilbao. Si ferma a sorpresa invece l'Atletico: battuto alle Canarie dal Las Palmas a caccia di un ultimo rush salvezza. A centro classifica imperversa la lotta per Europa e Conference League, in una classifica così corta dove le peggiori del gruppo possono venire addirittura riassorbite in zona retrocessione. Oltre al Valladolid infatti tutte le altre corrono e settimana dopo settimana continuano a cambiare le gerarchie in questa lotta.

L'esito delle partite del weekend

Non è stata la classica giornata di Liga scoppiettante dal punto di vista dei punteggi: le goleade non sono mancate, ma tutte le sfide sono state combattuta e nessuna con più di una rete di scarto diverse per altro segnate nei minuti di recupero del secondo tempo. A cominciare dal venerdì sera quando a Barcellona l'Espanyol ha battuto il Getafe per 1-0, spingendo i catalani lontani dalla zona rossa e fermando l'ascesa invece dei madrileni, che con i tre punti avrebbero potuto spingersi addirittura alle porte dell'Europa. A mandare ko la squadra dei sobborghi della Capitale è per altro l'ex Roma e Verona Kumbulla, in questa stagione tra le fila dei catalani. A proposito di Madrid, nel quartiere di Vallecas il Rayo ferma sull'1-1 un Valencia lanciatissimo, che dopo una stagione vissuta tra le ultime tre della classe, sembra ora lanciatissimo verso le posizioni che possono valere una qualificazione continentale. Troppo sprecona la squadra di Corberan per avere ragione dei solidissimi biancorossi.

La partita più spettacolare della giornata è però senza dubbio a Montjuic. Il Barcellona era reduce dagli impegni di Champions e sebbene stanco, non poteva essere pronto per la tempesta perfetto del Celta Vigo. Dopo il vantaggio iniziale di Torres i Blaugrana, sembravano poter gestire, ma non avevano fatto i conti con la tripletta di Borja Iglesias. I catalani riescono però a non spegnere la luce e alla fine a strappare un successo per 4-3 incredibile, tra gli applausi di Montjuic. La rimonta del Barça non viene però emulata dall'Atletico nella serata sempre di sabato. I Colchoneros vanno in svantaggio contro il Las Palmas e alla fine si trascinano l'1-0 fino al triplice fischio, salutando così quasi definitivamente la corsa scudetto. I tre punti invece danno una grande spinta in alto agli isolani, momentaneamente emersi di nuovo fuori dalla zona retrocessione. Tra le due partite un tiepido 0-0 nelle Baleari tra il Maiorca e il Leganes.

Quattro partite nella giornata di domenica invece, più il posticipo del lunedì tra Real Betis e Girona, che si giocherà in Catalogna nello stadio di Montilivi. Il massimo campionato spagnolo inaugura la giornata di Pasqua con uno spettacolare 2-3 maturato tra Valladolid e Osasuna. La squadra di Pamplona si porta avanti e poi è brava a gestire i rientri dei padroni di casa, portandosi a casa tre punti, che profumano molto di retrocessione per i rivali. I biancoviola infatti hanno 16 punti da recuperare sul Las Palmas quartultimo, ovvero gli stessi da loro ottenuti in tutto l'arco della stagione, numeri che indicano coralmente verso una retrocessione della squadra del presidente Ronaldo il fenomeno. Due pareggi invece rispettivamente a Vila-Real e Siviglia. Nella Comunità Valenzana il "Submarino Amarillo" pareggia per 2-2 contro la Real Sociedad, in una delle sfide più interessanti di questo turno. Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan invece gli andalusi non riescono a superare i baschi del Deportivo Alaves, in un match terminato 1-1.

Per blasone e storia però nessuna sfida di questo turno poteva pensare di andare vicino a Real Madrid e Athletic Club di Bilbao. Al Santiago Bernabeu è un monologo blanco, una reazione nervosa e di talento all'eliminazione in Champions, contro uno dei rivali più storici, sia per blasone, sia per identità politica dell'una e dell'altra squadra. Nonostante il dominio però i ragazzi di Ancelotti la vincono solo nel finale. La rete nei minuti di recupero di Valverde vale oro per le Merengue ancora in scia del Barcellona e ancora aggrappati alla speranza di vincere il titolo in patria.

Risultati La Liga giornata 32

Espanyol-Getafe 1-0: 39' Kumbulla.

Rayo Vallecano-Valencia 1-1: 45' aut. Tarrega (R), 75' Sadiq (V).

Barcellona-Celta Vigo 4-3: 12' Torres (B), 15', 52' e 62' Iglesias (C), 64' Olmo (B), 68' e 90+8' Raphinha (B).

Maiorca-Leganes 0-0.

Las Palmas-Atletico Madrid 1-0: 90+3' Javier Munoz.

Real Valladolid-Osasuna 2-3: 9' Budimir (O), 34' Garcia (O), 49' Moro (V), 60' rig. Budimir (O), 66' Sylla (V).

Villareal-Real Sociedad 2-2: 7' Pino (V), 19' rig. e 49' Oyarzabal (R), 60' Perez (V).

Siviglia-Dep. Alaves 1-1: 12' Peque (S), 45+2' Garcia (D).

Real Madrid-Athletic Club 1-0: 90+3' Valverde.

Girona-Real Betis: lunedì sera ore 21.

Classifica La Liga giornata 32

Barcellona 73, Real Madrid 69, Atletico Madrid 63, Athletic Club 57, Villareal* 52, Real Betis* 48, Maiorca 44, Celta Vigo 43, Real Sociedad 42, Rayo Vallecano 41, Osasuna 41, Getafe 39, Espanyol* 38, Siviglia 37, Girona* 34, Las Palmas 32, Dep. Alaves 31, Leganes 29, Real Valladolid 16 (ndr, un asterisco per ogni gara in meno).