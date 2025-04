La Liga: Barça soffre ma lontano il Real, Villareal batte Betis e resta in zona Champions

Madrid 14 aprile 2025 - In Spagna tutte le formazioni di vertice soffrono e devono lottare molto, ma alla fine riescono a vincere tutte quante. Le prime cinque in vetta infatti conquistano tutte bottino pieno e mantengono inalterate le posizioni di vertice, mentre continua a imperversare la lotta per il settimo posto, in una bellissima sfida aperta dove ci sono 11 squadre in 9 punti. Da fare attenzione però alle posizioni in fondo alla graduatoria, perché le squadre in zona rossa continuano a vincere e rischiano di riassorbire alcune delle formazioni più in difficoltà di quelle del gruppone a centro graduatoria.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di calcio spagnolo si è aperto con l'ennesima vittoria del Valencia di Corberan la terza consecutiva. La magia di Javi Guerra manda al tappeto il Siviglia e spinge ancora più giù gli andalusi al quarto ko di fila. Ora i pipistrelli cominciano a intravedere all'orizzonte addirittura la zona Europa, dopo aver vissuto più di metà campionato in zona rossa. Vede l'Europa anche il Maiorca, che con lo 0-2 a San Sebastian, contro la Real Sociedad riaggancia il Celta Vigo in classifica, complice il ko dei galiziani contro l'Espanyol per 0-2. A centroclassifica perde anche il Getafe, battuto tra le mura amiche dal Las Palmas: 1-3 il risultato finale. Il successo della formazione delle Canarie spinge i gialloblù nuovamente vicini alla zona salvezza, a un solo punto dall'Alaves.

Proprio l'Alaves infatti, nonostante il grande sforzo, non riesce nell'impresa di fermare il Real Madrid. I baschi perdono per 0-1 contro i madrileni, ma a fare notizia è l'espulsione di Kylian Mbappé a causa di un bruttissimo intervento ai danni di Antonio Blanco: un calcio a gamba tesa sul centrocampista avversario, che per poco non spezza la gamba dello spagnolo. Soffre anche il Barcellona, ma grazie a un'autorete, i catalani battono il Leganes, squadra che in questa stagione aveva già fermato i blaugrana, così come le due madrilene. Vince anche l'Atletico Madrid nel suo posticipo del lunedì sera, superando per 4-2 il fanalino di coda Real Valladolid, dopo aver subito inizialmente il vantaggio dei rivali.

I due big match di giornata, in termini di blasone e importanza per la classifica erano senza dubbio i due match di Bilbao e Siviglia. Alla Catedral de San Mames l'Athletic Club supera in rimonta il Rayo Vallecano, vincendo per 3-1 una sfida complicata: sempre decisivo Sancet, mentre è un gioiello il gol di Nico Williams. Il Real Betis invece non sfrutta l'occasione di sorpasso al quinto posto sul Villareal e perde per 1-2 una partita dove i biancoverdi sono stati molto imprecisi, mentre gli ospiti hanno fatto valere tutto il proprio cinismo. Finisce 1-2 per la squadra di Marcelino, con Isco a fallire l'occasione del pareggio in extremis per la squadra andalusa. A Pamplona infine l'Osasuna supera per 2-1 il Girona, mettendo in seria difficoltà di classifica la formazione catalana.

Risultati La Liga giornata 31

Valencia-Siviglia 1-0: 45+4' Guerra.

Real Sociedad-Maiorca 0-2: 20' Larin, 47' Darder.

Getafe-Las Palmas 1-3: 19' Alderete (G), 53' e 74' Silva (L), 61' McBurnie (L).

Celta Vigo-Espanyol 0-2: 28' e 63' Fernandez Jaen.

Leganes-Barcellona 0-1: 48' aut. Saenz.

Osasuna-Girona 2-1: 38' Budimir (O), 79' Ibanez (O), 90+6' Asprilla (G).

Dep. Alaves-Real Madrid 0-1: 34' Camavinga.

Real Betis-Villareal 1-2: 3' Ruibal (R), 26' Barry (V), 48' Perez (V).

Athletic Club-Rayo Vallecano 3-1: 37' (R), 58' rig. e 90+4' Sancet (A), 80' N. Williams (A).

Atletico Madrid-Real Valladolid 4-2: 21' rig. Sylla (V), 25' rig. Alvarez (A), 27' Simeone (A), 56' Sanchez (V), 71' rig. Alvarez (A), 79' Sorloth (A).

Classifica La Liga giornata 31

Barcellona 70, Real Madrid 66, Atletico Madrid 63, Atheltic Club 57, Villareal* 51, Real Betis 48, Celta Vigo 43, Maiorca 43, Real Sociedad 41, Rayo Vallecano 40, Getafe 39, Osasuna 38, Valencia 37, Siviglia 36, Espanyol* 35, Girona 34, Dep. Alaves 30, Las Palmas 29, Leganes 28, Real Valladolid 16 (ndr, un asterisco per ogni partita da recuperare)