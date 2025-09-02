Risultati Liga: Barça solo pari contro il Rayo, Athletic Club e Real Madrid soli in vetta

Madrid (Spagna) 1 settembre 2025 - La magia del Barcellona di Hansi Flick si ferma in questa terza giornata di Liga, quando i catalani si fermano a Madrid contro il Rayo. Ne appofittano Real Madrid e Atheltic Club di Bilbao, entrambi vincenti e ora soli in vetta alla classifica con il punteggio pieno. Si ferma ancora l'Atletico Madrid, bloccato sul pari dal Deportivo Alaves, mentre è crisi nera per il Girona, ancora senza punti dopo la stagione di Champions giocata l'anno scorso.

L'esito delle partite del weekend

La giornata di Liga spagnola comincia con le due formazioni di Valencia in campo su diue campi diversi. In una sfida tra neopromosse, l'Elche supera il levante per 2-0, mentre sull'altra sponda della città il Valencia si impone sul Getafe nella sfida vinta per 3-0 al Mestalla. Primo successo per i pipistrelli, mentre il lato rossoblù della città contempla una classifica ancora a zero punti dopo tre partite giocate. Resta a quota zero anche il Girona, ora in crisi nera, dopo una scorsa stagione ben al di sotto delle loro aspettative, dove la Champions League scorsa ha visto la squadra salvarsi con fatica. Tre ko consecutivi per i catalani, sconfitti anche dal Siviglia per 0-2 nella sfida giocata a Montilivi. Due assist di Ruben Vargas invece lancaino gli andalusi verso il primo successo del loro campionato.

Nel sabato di Liga non c'è stato però solo spazio per il primo successo sivigliano, ma anche per la prima vittoria in oltre venti anni in massima serie del Real Oviedo. La squadra guidata da capitan Santi Cazorla è stata decisa dalla rete di Dendoncker, che manda ko i baschi della Real Sociedad. Paesi Baschi invece indigesti all'Atletico Madrid come tutta questa prima parentesi di campionato. Secondo pareggio consecutivo e ancora a secco di vittorie, i Colchoneros vedono aprirsi già adesso la forbice con le concorrenti, impantanati anche a Vitoria-Gasteiz contro il Deportivo Alaves, con il rigore di Vicente a pareggiare la rete iniziale di Giuliano Simeone, nell'1-1 finale.

Festeggiano invee il primato Real Madrid e Athletic Club di Bilbao. I blancos ribaltano il vantaggio firmato dall'ex laziale Muriqi e nonostante le due reti annullate a Mbappé, vincono in rimonta contro il Maiorca. Con il medesimo risultato anche i baschi vincono nella sfida di domenica contro il Real Betis. Nella trasferta dell'Estadio de la Cartuja, casa momentanea del Betis, il Bilbao gestisce bene la gara, per sbloccarla nel secondo tempo con l'autorete di Bartra. I biancoverdi hanno accusato un pizzico di fatica a causa dell'impegno infrasettimanale disputato contro il Celta Vigo, terminato in parità per 1-1. Con lo stesso punteggio per altro i galiziani domenica hanno fermato il Villareal, una delle squadre a punteggio pieno del campionato, provando a lanciare anche la stagione europea del Celta.

La terza giornata di Liga si è conclusa con le due partite disputate dalle due squadre di Barcellona. L'Espanyol vince di misura contro l'Osasuna, grazie alla rete di Romero, confermando la grande forma dei catalani di questo inizio campionato. A sorpresa invece si ferma il Barça. I blaugrana erano impegnati a Madrid contro il Rayo Vallecano e sono stati fermati dalla grande prestazione dei madrileni. Fran Perez firma il pari, dopo il vantaggio su rigore realizzato da Lamine Yamal. Il pari regala il primo svantaggio ai catalani nella lotta per il titolo, ma ci saranno sicuramente altre chance per i ragazzi di Hansi Flick di rimettersi a guidare la graduatoria.

Risultati La Liga giornata 3

Elche-Levante 2-0: 46' Mir, 51' Mendoza.

Valencia-Getafe 3-0: 30' Diakhaby, 54' Danjuma, 90+7' Duro.

Deportivo Alaves-Atletico Madrid 1-1: 7' Simeone (A), 14' rig. Vicente (D).

Real Oviedo-Real Sociedad 1-0: 40' Dendoncker.

Girona-Siviglia 0-2: 30' Gonzalez, 55' Romero.

Real Madrid-Maiorca 2-1: 18' Muriqi (M), 37' Guler (R), 38' Vinicius Jr (R).

Celta Vigo-Villareal 1-1: 53' Pepe (C), 90+4' Iglesias (C).

Real Betis-Atheltic Club 1-2: 60' aut. Bartra (A), 85' Paredes (A), 90+7' Bakambu (R).

Espanyol-Osasuna 1-0: 52' Romero.

Rayo Vallecano-Barcellona 1-1: 40' rig. Yamal (B), 67' Perez (R).

Classifica La Liga giornata 3

Real Madrid 9, Athletic Club 9, Villareal 7, Barcellona 7, Espanyol 7, Getafe 6, Elche 5, Real Betis* 5, Valencia 4, Rayo Vallecano 4, Deportivo Alaves 4, Siviglia 3, Osasuna 3, Celta Vigo* 3, Real Oviedo 3, Real Sociedad 2, Atletico Madrid 2, Maiorca 1, Levante 0, Girona 0.

*Un asterisco per ogni partita in più