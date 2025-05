Classifica Liga: Celta Vigo in Europa League, Rayo in Conference e Leganes retrocesso

Madrid, 26 maggio 2025 - Due posizioni per l'Europa e l'ultima retrocessa in Segunda Division. Erano questi i restanti verdetti attesi per quest'ultima giornata di campionato spagnolo. Verdetti arrivati nella serata di sabato, quando la Liga ha organizzato queste cinque partite in contemporanea divise in due blocchi orari diversi per decidere i restanti destini irrisolti della stagione. Il Leganes retrocede in Segunda, mentre l'Espanyol resta in massima divisione nella lotta salvezza. Il Celta Vigo vince e mantiene il settimo posto, il quale vale ai galiziani la qualificazione alla prossima Europa League. Il Rayo Vallecano invece pareggia, ma si qualifica ugualmente in Conference League, visto il pari anche dell'Osasuna contro il Deportivo Alaves.

L'esito delle partite del weekend

L'ultimo fine settimana di calcio in Spagna per quanto riguarda la massima serie, si apre al venerdì sera. Il Real Betis, alla sua ultima di campionato prima della finale di Conference League, pareggia per 1-1 contro il Valencia, salutando il campionato con una super qualificazione in Europa League, dopo una grande rimonta nella seconda parte di stagione. Il sabato invece, prima dei match clou di questa giornata si è consumato un doppio addio, condito anche dalla vittoria. Carlo Ancelotti e Luka Modric hanno salutato il Real Madrid e lo hanno fatto battendo per 2-0 la Real Sociedad. Un addio molto sentito, nella cornice sempre evocativa del Santiago Bernabeu. Nella sfida per altro la doppietta di Mbappé vale al francese il trionfo nella Scarpa d'Oro, battuto all'ultima curva il centravanti dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres.

Alle 18 di sabato si è consumata la lotta per la salvezza. Espanyol e Leganes si sono contese la permanenza in La Liga, affrontando per altro le altre due retrocesse in Las Palmas e Real Valladolid. Le due contendenti fanno la loro parte e vincono le rispettive sfide: L'Espanyol vince 2-0 contro la squadra delle Canarie, mentre il Leganes si impone addirittura 3-0 contro i biancoviola. Questi risultati mantengono così le distanze in classifica e di fatto condannano la squadra della zona di Madrid alla retrocessione in Segunda Division. Giustamente disperati i Pepineros a fine partita, visto come la retrocessione arrivi dopo aver disputato un campionato da ben 40 punti.

Alle 21 di sabato invece si va in campo per l'Europa, dove il Celta Vigo difende con successo il proprio settimo posto. I galiziani infatti sono corsari a Getafe, dove si impongono per 1-2, strappando così il proprio pass per l'Europa League. Conserva il proprio ottavo posto anche il Rayo Vallecano, ma nella sfida contro il Maiorca non va oltre lo 0-0, offrendo il fianco a un potenziale sorpasso dell'Osasuna. La squadra di Pamplona però non riesce a vincere a propria volta, dovendosi accontentare di un 1-1 contro il Deportivo Alaves, di fatto lasciando invariate le ultime posizioni in zona Europa da assegnare, rispetto alla classifica precedente a questa giornata.

Completato anche il quadro europeo, la giornata numero 38 di Liga si è conclusa la classifica con tre partite di alto livello, il cui destino della protagoniste era però già scritto. A Girona l'Atletico Madrid domina e si impone 0-4 a Montilivi. Molto più divertente la sfida dell'Estadio de la Ceramica, dove il Villareal supera per 4-2 il Siviglia già salvo, facendo da preludio al big match dell'ultima giornata. Una gara tanto attesa, quanto poco interessante ai fini del risultato. Il Barcellona infatti vince per 0-3 a San Mames e super anche l'Athletic Club di Bilbao, festeggiando con una vittoria il successo in Liga.

Risultati La Liga giornata 38

Real Betis-Valencia 1-1: 40' Antony (R), 75' Mir (V).

Real Madrid-Real Sociedad 2-0: 38' e 83' Mbappé.

Espanyol-Las Palmas 2-0: 65' rig. Puado, 82' Milla.

Leganes-Real Valladolid 3-0: 24' Hernandez, 36' Diomande, 40' Cruz.

Deportivo Alaves-Osasuna 1-1: 56' rig. Vicente (D), 88' Garcia (O).

Getafe-Celta Vigo 1-2: 11' Mayoral (G), 25' Iglesias (C), 80' Aspas (C).

Rayo Vallecano-Maiorca 0-0.

Girona-Atltetico Madrid 0-4: 68' Sorloth, 87' Lenglet, 90' e 90+3' Sorloth.

Villareal-Siviglia 4-2: 4' Pino (V), 8' Gueye (V), 29' Sow (S), 39' Baena (V), 53' Gueye (V), 85' Martinez (S).

Athletic Club-Barcellona 0-3: 14' e 17' Lewandowski, 90+4' rig. Olmo.

Classifica finale La Liga

Barcellona 88, Real Madrid 84, Atletico Madrid 76, Atheltic Club 70, Villareal 70, Real Betis 60, Celta Vigo 55, Rayo Vallecano 52, Osasuna 52, Maiorca 48, Real Sociedad 46, Valencia 46, Getafe 42, Espanyol 42, Deportivo Alaves 42, Girona 41, Siviglia 41, Leganes 40, Las Palmas 32, Real Valladolid 16.

Il Barcellona è campione di Spagna.

Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club de Bilbao e Villareal qualificate alla prossima Champions League.

Real Betis e Celta Vigo qualificate alla prossima Europa League.

Rayo Vallecano qualificato alla prossima Conference League.

Leganes, Las Palmas e Real Valladolid retrocesse in La Liga 2.