Risultati Liga seconda giornata: Barcellona rimonta da capogiro, ok Real e Bilbao. Stecca ancora l'Atletico

Madrid (Spagna) 26 agosto 2025 - Goleade, colpi di scena e una classifica che ancora deve delinearsi. Sono solo le primissime battute di una lunga, lunghissima stagione di calcio spagnolo, ma già ricca di temi e di sfide a distanza. Grande rimonta del Barcellona a Valencia per avere ragione del Levante e mantenersi a punteggio pieno, così come fanno anche Real Madrid e Atheltic Club, insieme a Villareal e Getafe. Ancora senza vittorie invece l'Atletico Madrid di Diego Simeone, fermato sul pareggio in questa seconda giornata dall'Elche.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di calcio spagnolo comincia all'Estadio de la Cartuja, già teatro della Supercoppa di Spagna scorsa e casa per queste partite del Real Betis. I biancoverdi soffrono ma battono per 1-0 il Deportivo Alaves. La rete di Lo Celso nel primo tempo basta agli andalusi per superare i baschi e ottenere il primo successo della nuova stagione. Pareggio invece nelle Baleari, dove il Maiorca strappa un prezioso 1-1 al Celta Vigo, dopo aver patito un esordio difficilissimo contro il Barcellona. Barça protagonista qualche ora dopo rispetto ai maiorchini nella trasferta sulla carta facile di Valencia, contro la neopromossa Levante. I rossoblù però colgono alla sprovvista i blaugrana e chiudono il primo tempo avanti di ben due reti. La rimonta è complicata ma Yamal e compagni riescono a completarla nei minuti di recupero per vincere la gara 2-3.

Tra le due sfide citate in precedenza, l'Atletico Madrid è di scena al Civitas Metropolitano, un debutto casalingo sulla carta agevole contro l'Elche. La squadra della Comunità Valenziana però vende carissima la pelle e grazie alla rete di Mir pareggia il vantaggio colchonero di Sorloth. Diego Simeone deve rimandare l'appuntamento con il primo successo stagionale, visto come la sua squadra non riesce più a sbloccare l'incontro, bloccato sull'1-1 finale. Non hanno difficoltà invece i cugini del Real Madrid. I blancos di Xabi Alonso passeggiano e si impongono per 0-3 sul Real Oviedo, con la doppietta firmata da Mbappé. Continua invece a volare a punteggio pieno il Villareal: due partite giocate e due successi senza reti subite per il sottomarino giallo. Contro il Girona finisce 5-0 all'Estadio de la Ceramica, protagonista con una tripletta l'ex Inter Buchanan, arrivato in estate per appena 9 milioni di euro quest'estate dopo il prestito di sei mesi lo scorso anno.

Pareggio spettacolo nei Paesi Baschi tra Real Sociedad ed Espanyol. I catalani vanno avanti di due reti nel primo tempo, ma i padroni di casa la raddrizzano nella ripresa, portandosi a casa un punto sul risultato finale di 2-2. Sconfitto a Pamplona il Valencia di Corberan, all'Osasuna basta la rete dell'ex Crotone e Sampdoria Budimir per portarsi a casa i tre punti. Nei posticipi del lunedì vincono e restano a punteggio pieno Athletic Club di Bilbao e Getafe. I baschi superano non senza difficoltà il Rayo Vallecano, la firma a San Mames è di Sancet su calcio di rigore. Ai madrileni invece la doppietta di Liso cancella l'autorete di Iglesias contro il Siviglia.

Risultati La Liga giornata 2

Real Betis-Deportivo Alaves 1-0: 16' Lo Celso.

Maiorca-Celta Vigo 1-1: 38' Rueda (C), 88' Morey (M).

Atletico Madrid-Elche 1-1: 8' Sorloth (A), 15' Mir (E).

Levante-Barcellona 2-3: 15' Romero (L), 45+7' rig. Morales (L), 49' Pedri (B), 52' Torres (B), 90+1' aut. Elgezabal (B).

Osasuna-Valencia 1-0: 9' Budimir.

Real Sociedad-Espanyol 2-2: 10' Milla (E), 45+1' rig. Puado (E), 61' Barrenetxea (R), 69' Oskarsson (R).

Villareal-Girona 5-0: 7' Pepe, 16' Buchanan, 25' Marin, 28' e 64' Buchanan.

Real Oviedo-Real Madrid 0-3: 37' e 83' Mbappé, 90+3' Vinicius Jr.

Athletic Club-Rayo Vallecano 1-0: 66' rig. Sancet.

Siviglia-Getafe 1-2: 15' Liso (G), 45' aut. Iglesias (S), 51' Liso (G).

Classifica La Liga giornata 2

Villareal 6, Barcellona 6, Real Madrid 6, Getafe 6, Athletic Club 6, Espanyol 4, Real Betis 4, Rayo Vallecano 3, Dep. Alaves 3, Osasuna 3, Real Sociedad 2, Elche 2, Atl. Madrid 1, Valencia 1, Celta Vigo 1, Maiorca 1, Siviglia 0, Levante 0, Real Oviedo 0, Girona 0.