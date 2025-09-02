Risultati Premier League: il Liverpool vince contro l'Arsenal, clamoroso successo Brighton sul City

Londra (Regno Unito), 1 settembre 2025 - Un weekend di ordinaria follia, come ogni singola settimana di Premier League. Colpi da campioni in ogni singola partita e salvo poche certezze, delle gerarchie ancora tute da stabilire, dove il blasone non basta, ma va conservato di partita in partita. Gli scontri diretti però arrivano di giornata in giornata ed è obbliatorio fare punti quanto prima. Il big match di questa giornata era il primo confronto tra i campioni in carica del Liverpool e i secondi arrivati dell'Arsenal. Una partita decisa da una magia di uno dei tanti campionissimi in campo. Cade ancora il City di Guardiola nella trasferta di Brighton, mentre continuano le difficoltà di Aston Villa e Newcastle in questo avvio di campionato.

L'esito delle partite del weekend

Solo due giorni per dieci partite da giocare, non ha lasciato respiro agli appassionati questa giornata di calcio inglese, cominciata con un derby di Londra di quelli storici. A Stanford Bridge il Chelsea ospita il Fulham in una partita sulla carta alla portata dei ragazzi di Maresca, ma che nasconde sempre insidie. I Cottageers lo scorso anno hanno mostrato di poter lottare per tutta la stagione inseguendo il sogno Europa e in questa stagione i bianconeri vogliono fare il bis. Due colpi uno prima e uno dopo l'intervallo però permettono ai padroni di casa di ottenere i tre punti vicnendo per 2-0, con la pessima notizia però dell'infortunio occorso a Delap.

Subito dopo il derby londinese ben quattro partite in contemporanea con diversi scontri molto interessanti. Ruben Amorim può tirare un primo sospiro di sollievo, festeggiando i tre punti contro il Burnley al termine di una sfida complicatissima dove i Clarets hanno venduto carissima la pelle. Solo un rigore di Bruno Fernandes nei minuti di recupero regala il successo ai Red Devils per 3-2. Cade invece tra la mura amiche il Tottenham, battuto dal Bournemouth per 0-1 grazie al gol dopo appena 5 minuti di Evanilson.

Unica squadra senza punti in Premier League al momento è il Wolverhampton. La formazione giallonera anche lo scorso anno ebbe un avvio a rilento per poi crescere con il passare delle settimane, e almeno per ora sembra seguire lo stesso avvio dello scorso campionato. Nel match di Molineux l'Everton segue la scia del debutto nell'Hill-Dickinson Stadium e conquista altri tre piunti vincendo una sfida molto maschia per 2-3. Successo anche per il Sunderland nella sfida casalinga contro il Brentford. I Black Cats ribaltano negli ultimi dieci minuti le Bees. Al vantaggio iniziale di Thiago, il pari arriva su rigore dell'ex Roma Le Fée, prima del gol nel recupero di Isidor che vale i tre punti per i neopromossi. A concludere le gare del sabato l'unitco pareggio di questa terza giornata, quando a Elland Road la sifda tra Leeds e Newcastle termina sul punteggio di 0-0. Magpies autori di un avvio di stagione difficile, che non verrà di certo smorzato dal debutto in Champions League.

Avvio di stagiione complicato anche per l'Aston Villa. Unai Emery ha dato una nuova dimensione al club di Birmingham da quando è salito in cattedra come nuovo capo allenatore. I Villains però faticano a ingranare e dopo tre giornate ha conquistato un solo punto. Il Crystal Palace è dominante al Villa Park e si impone per 0-3 con tre marcatori diversi. Con il medesimo risultato anche il West Ham vince, ottenendo a sorpresa contro il Nottingham Forest i primi punti della propria stagione. A trascinare gli Hammers ci pensa Lucas Paquetà che con una partita da campionissimo allontana i rumor di mercato e i malumori di due brutti ko nelle prime due giornate.

La domenica di calcio inglese però contava ben due big match nella giornata di domenica, che non hanno per nulla deluso le aspettative. Il Brighton ancora una volta è trascinato dal super Mitoma, grande protagonista dell'avvio di stagione dei Seagulls. Haaland sembra lanciare il pomeriggio per i Citizens, ma i ragazzi di Guardiola non riescono a dare seguito al gol del norvegese. Nella ripresa invece la reazione di orgoglio della squadra di casa. L'ex Liverpool Milner realizza il penalty che riporta in parità il risultato, prima della rete di Gruda che consegna i tre punti alla formazione di casa. Scottato il City, che però può consolarsi con il colpo last minute di Donnarumma, nuovo portiere della squadra inglese.

Tutti gli occhi però erano puntati sulla sfida delle 17:30 ad Anfield Road. I campioni in carica del Liverpool hanno ospitato i secondi classificati dell'Arsenal in un match che già profumava di scontro titolo. La partita ha avuto un ritmo impressionante, ma nessuna delle due squadre riusciva a sbloccare il risultato, serviva il colpo del campione per regalare i tre punti all'una o l'altra squadra. Ci ha pensato Dominik Szoboszlai con un gioiello su calcio di punizione ad abbattere i gunners. Il successo lancia così i Reds in vetta alla classifica solitari a punteggio pieno.

Risultati Premier League giornata 3

Chelsea-Fulham 2-0: 45+9' Joao Pedro, 56' Fernandez.

Manchester United-Burnley 3-2: 27' aut. Cullen (M), 55' Foster (B), 57' Mbuemo (M), 66' Anthony (B), 90+7' Fernandes (M).

Sunderland-Brentford 2-1: 77' Thiago (B), 82' rig. Le Fée (B), 90+6' Isidor (S).

Tottenham-Bournemouth 0-1: 5' Evanilson.

Wolverhampton-Everton 2-3: 7' Beto (E), 21' Hwang Hee Chan (W), 33' Ndiaye (E), 55' Drewsbury-Hall (E), 79' Gomes (W).

Leeds-Newcastle 0-0.

Brighton-Manchester City 2-1: 34' Haaland (M), 67' rig. Milner (B), 89' Gruda (B).

Nottingham Forest-West Ham 0-3: 84' Bowen, 88' rig. Paqueta, 90+1' Wilson.

Aston Villa-Crystal Palace 0-3: 21' rig. Mateta, 68' Guehi, 78' Sarr.

Liverpool-Arsenal 1-0: 83' Szoboszlai

Classifica Premier League giornata 3

Liverpool 9, Chelsea 7, Arsenal 6, Tottenham 6, Everton 6, Bournemouth 6, Crystal Palace 5, Manchester United 4, Nottingham Forest 4, Brighton 4, Leeds 4, Manchester City 3, Burnley 3, Brentford 3, West Ham 3, Newcastle 2, Fulham 2, Aston Villa 1, Wolverhampton 0.