Premier League: City ko, l'Arsenal allunga a +4, Bournemouth secondo a sorpresa

Londra (Gran Bretagna) 27 ottobre 2025 - L'Arsenal tra le big sembra l'unica ad aver trovato costanza di risultati e prova a scappare in classifica. La sauadra di Mikel Arteta festeggia la quarta vittoria consecutiva e sale a +4 in graduatoria. Alle sue spalle viene battuto il Manchester City, mentre anche il Liverpool incassa la sconfitta numero 4 di fila di questa Premier League. Le sorprese sono Bournemouth e Sunderland, rispettivamente seconda e terza a parimerito. Dietro invece continua la crisi nera del Nottingham Forest: dopo aveer vinto in Europa League, perde il suo debutto in Premier Sean Dyche sulla panchina dei Tricky Trees.

L'esito delle partite del weekend

Sfida salvezza per cominciare la giornata 9 di Premier League tra Leeds United e West Ham. A Ellen Road vincono i padroni di casa, tenendo quasi sempre le redini della gara in mano, salvo patire un po' nel finale quando Fernandes realizza il 2-1 finale. Sabato a levare il sipario sul pomeriggio di Premier League dove a vincere sono le due storiche rivali del Nord dell'Inghilterra. A Londra il Sunderland continua il suo avvio magico di stagione battendo il Chelsea di Maresca per 1-2. I Black Cats salgono così al quarto posto, mentre continuano a peccare di continuità i Blues. Successo per 2-1 invece per il Newcastle in casa contro il Fulham. Il gol di Bruno Guimaraes al 90' vale i tre punti per i Magpies, nel tentativo di rimettersi in scia nella lotta per l'Europa.

Continua il momento positivo del Manchester United, vincente per 4-2 contro il Brighton. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Ruben Amorim, che ora vede molto da vicino la zona Champions League, dopo aver faticato tantissimo lo scorso anno in campionato. Arne Slot invece fatica a uscire dalla crisi, il suo Liverpool incassa la quarta sconfitta consecutiva in Premier League, battuto nell'occasione dal Brentford in uno spettacolare 3-2. A nulla serve la meravigliosa rete di Salah nel finale di gara, nonostante il lungo recupero concesso. Crisi nera per i campioni in carica, mentre le Bees continuano a tenere il passo a centro classifica.

Quattro gare in contemporanea nella domenica pomeriggio di Premier League, con tre delle gare più importanti per il vertice del campionato. Il derby di Londra di questa giornata mette di fronte Arsenal e Crystal Palace, con l'obiettivo dei Gunners di provare ad allungare in classifica. Missione compiuta, merito della rete di Eze, che firma l'1-0 e la quarta vittoria consecutiva dei biancorossi. A Birmingham invece inciampa il Manchester City, sconfitto dalla squadra forse più in forma della Premier League, l'Aston Villa di Unai Emery. Anche qui basta un gol, la firma è del polacco Cash per l'1-0 utile ai Villains per continuare la risalita in graduatoria. Ultimo, ma non per importanza, il successo del Bournemouth. Le Cherries infliggono a Sean Dyche il ko al suo debutto in campionato sulla panchina del Nottingham Forest, e salgono incredibilmente al secondo posto in classifica.

A concludere la giornata numero 9 di Premier la sfida di Liverpool tra Everton e Tottenham. Tutto facile per Vicario e compagni: un netto 0-3 vale i tre punti agli Spurs e riporta i londinesi al terzo posto in campionato, a 5 lunghezze dai rivali dell'Arsenal in vetta.

Risultati Premier League giornata 9

Leeds-West Ham 2-1: 3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' Fernandes (W).

Chelsea-Sunderland 1-2: 4' Garnachio (C), 22' Isidor (S), 90+3' Talbi (S).

Newcastle-Fulham 2-1: 18' Murphy (N), 56' Lukic (F), 90' Bruno Guimaraes (N).

Manchester United-Brighton 4-2: 24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbuemo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+6' Mbuemo (M).

Brentford-Liverpool 3-2: 5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' rig. Thiago (B), 89' Salah (L).

Arsenal-Crystal Palace 1-0: 39' Eze.

Aston Villa-Manchester City 1-0: 19' Cash.

Bournemouth-Nottingham Forest 2-0: 25' Tavernier, 40' Kroupi.

Wolverhampton-Burnley 2-3: 14' e 30' Flemming (B), 42' Strand Larsen (W), 45+4' Munetsi (W), 90+5' Foster (B).

Everton-Tottenham 0-3: 19' e 45+6' Van de Ven, 89' Sarr.

Classifica Premier League giornata 9

Arsenal 22, Bournemouth 18, Tottenham 17, Sunderland 17, Manchester City 16, Manchester United 16, Liverpool 15, Aston Villa 15, Chelsea 14, Crystal Palace 13, Brentford 13, Newcastle 12, Brighton 12, Everton 11, Leeds 11, Burnley 10, Fulham 8, Nottingham Forest 5, West Ham 4, Wolverhampton 2.