Risultati Premier League seconda giornata: il Tottenham manda ko il City, vittorie per Chelsea e Arsenal

Londra (Regno Unito), 26 agosto 2025 - Il livello della Premier League è talmente alto che ogni weekend può regalare sorprese. Quello della seconda giornata del campionato inglese non fa eccezione e in attesa del posticipo del lunedì tra Newcastle e Liverpool, festeggiano le tre big di Londra. Il Chelsea festeggia il dominio nel derby capitolino con il West Ham, mentre l'Arsenal ha gioco facile contro la neo-promossa Leeds. La sorpresa arriva però dal Tottenham, vincente all'Etihad contro il Manchester City.

L'esito delle partite del weekend

È proprio il derby di Londra nello stadio Olimpico della Capitale a dare il via al weekend di calcio inglese. Il West Ham doveva riscattare il ko dell'esordio e sembra iniziare bene con il gol di Paquetà, ma da lì in poi è buio pesto per gli Hammers. Il Chelsea di Maresca è inarrestabile quando trova ritmo e vince la gara per 1-5 lasciano ammutoliti i tifosi di casa. Lo stesso riescono a fare anche gli Spurs di Tomas Frank. Il tecnico danese si presenta al cospetto di Pep Guardiola e del suo Manchester City e riesce a imporre la legge dei suoi Spurs. La partita non è brillante, ma il Tottenham approfitta dei regali del portiere avversario Trafford e porta a casa tre punti preziosi.

Successo per il Burnley contro il Sunderland nella sfida tra neo-promosse. I Clarets mantengono il fattore casa e con le reti di Cullen e Anthony firmano la vittoria per 2-0. Cade invece e resta ancora a zero alla casella partite vinte l'Aston Villa. La squadra di Birmingham viene battuta di misura in trasferta da un Brentford molto cinico, a cui basta l'1-0 finale per abbattere i ragazzi di Unai Emery. Si riprende invece il Bournemouth, sconfitto all'esordio dal Liverpool. Per le Cherries successo per 1-0 sul Wolverhampton, approfittando anche dell'espulsione di Toti nel secondo tempo per gli Wolves.

Manda un chiaro segnale a tutte le rivali per il titolo l'Arsenal. Alla prima giocata tra le mura amiche, i Gunners demoliscono la neopromossa Leeds con un rotondo 5-0. Doppietta per il gioiello del mercato estivo Viktor Gyokeres. Il bomber svedese ex Sporting Lisbona segna le sue prime due reti in Premier League. Ancora super protagonista Riccardo Calafiori, autore di ben due assist, dopo il gol-vittoria nella sfida di inizio campionato a Old Trafford. Primi punti della stagione anche per il Manchester United, il quale strappa il pari a Craven Cottage per 1-1 contro il Fulham. Secondo pareggio in rimonta per i bianconeri di Londra.

Altro pareggio a Londra tra Crystal Palace e Nottingham Forest. I campioni della FA Cup e vincitori della Community Shield al secondo pari consecutivo, sprecano il vantaggio e si fanno agguantare dal gol di Hudson-Odoi, assistito dall'ex Bologna, Dan Ndoye. Inaugura invece il suo nuovo stadio l'Everton con un successo. All'Hill Dickinson Stadium, nuovo impianto costruito su una delle banchine del porto di Liverpool, le Toffees si impongono per 2-0 sul Brighton. Nel posticipo del lunedì il Liverpool soffre ma al decimo minuto di recupero ha ragione di un Newcastle in dieci uomini. Ngumoha sigla la rete del definitivo 2-3 al St. James' Park.

Risultati Premier League giornata 2

West Ham-Chelsea 1-5: 6' Paquetà (W), 15' Joao Pedro (C), 23' Neto (C), 34' Fernandez (C), 54' Caicedo (C), 58' Chalobah (C).

Manchester City-Tottenham 0-2: 25' Johnson, 45+2' Palhinha.

Arsenal-Leeds 5-0: 34' Timber, 45+1' Saka, 48' Gyokeres, 56' Timber, 90+5' Gyokeres.

Bournemouth-Wolverhampton 1-0: 4' Tavernier.

Brentford-Aston Villa 1-0: 12' Ouattara.

Burnley-Sunderland 2-0: 47' Cullen, 88' Anthony.

Everton-Brighton 2-0: 23' Ndiaye, 52' Garner.

Crystal Palace-Nottingham Forest 1-1: 37' Sarr (C), 57' Hudson-Odoi (N).

Fulham-Manchester United 1-1: 58' aut. Muniz (M), 73' Smith Rowe (F).

Newcastle-Liverpool 2-3: 35' Gravenbech (L), 46' Ekitiké (L), 57' Guimaraes (N), 88' Osua (N), 90+10' Ngumoha (L).

Classifica Premier League giornata 2

Arsenal 6, Tottenham 6, Liverpool 6, Chelsea 4, Nottingham Forest 4, Manchester City 3, Sunderland 3, Everton 3, Bournemouth 3, Burnley 3, Brentford 3, Leeds 3, Fulham 2, Crystal Palace 2, Newcastle 1, Manchester United 1, Aston Villa 1, Brighton 1, Wolverhampton 0, West Ham 0.