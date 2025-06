Ritardi nel calcio d'inizio e nelle riprese: ancora una multa per il Manchester City

Manchester, 20 giugno 2025 – Ancora una multa per il Manchester City, che dovrà versare 1,1 milioni di sterline alla Premier League a causa del mancato rispetto dell'orario del calcio d'inizio e della ripresa del gioco durante i secondi tempi in alcune gare di campionato. La regola violata da Guardiola e i suoi sarebbe la numero 33, che impone la puntualità sia nei calci d'inizio che nelle riprese, al fine di rispettare tifosi e club partecipanti, oltre che garantire la trasmissione di ogni partita nei tempi previsti. Il Manchester City non è nuovo a questo tipo di sanzioni: anche nella passata stagione, infatti, i citizens sono stati multati per lo stesso motivo, con i 22 ritardi che sono costati 2 milioni di sterline. Quest'anno si contano meno episodi di questo genere, con il più lungo (2 minuti e 24 secondi) che risale al derby giocato con il Manchester United lo scorso dicembre. In ogni caso, il club avrà 14 giorni per pagare la multa.

Nel frattempo, Guardiola e i suoi continuano la loro avventura negli Stati Uniti per il Mondiale per club: dopo la vittoria di mercoledì contro il Wydad Ac grazie alle reti di Foden e Doku, i citizens dovranno affrontare l'Al-Ain, squadra reduce dalla sconfitta per 5-0 contro la Juventus. Dopo, ci sarà proprio la sfida tra il Manchester City e i bianconeri, in programma per giovedì alle 21 al Camping World Stadium di Orlando. Quella tra i citizens e la Vecchia Signora sarà senza dubbio la sfida più importante per quanto riguarda il Girone G, dato che queste due squadre sono le candidate principali al passaggio del turno. Con ogni probabilità, la gara di giovedì decreterà quale sarà la squadra a passare come prima e quale invece dovrà accontentarsi del secondo posto, ma prima entrambe le squadre devono fare il loro lavoro nella seconda giornata, dove il Manchester City affronterà l'Al-Ain e la Juventus il Wydad. Quella contro la Juventus, inoltre, può essere la rivincita della gara di Champions League giocata lo scorso 11 dicembre, che ha visto i bianconeri imporsi con un 2-0 grazie alle reti di Vlahovic e Mckennie. Da allora, entrambe le squadre sono cambiate e non poco, con i bianconeri che, tra l'altro, sono passati sotto la guida di Igor Tudor. Venerdì le due squadre si incontreranno nuovamente, ma, nel frattempo, il Manchester City dovrà pagare la multa alla Premier League per i ritardi della scorsa stagione.