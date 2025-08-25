Rooney contro Amorim e Manchester United: “Rivediamo gli errori dell'anno scorso”

Manchester, 25 agosto 2025 – Non si può dire che la stagione del Manchester United sia iniziata nel migliore dei modi: sconfitta nella prima giornata contro l'Arsenal e solo pareggio ieri contro il Fulham. Ancora una volta i red devils non riescono ad esprimere tutto il loro potenziale, nonostante la massiccia campagna acquisti che ha visto l'arrivo, tra gli altri, di Benjamin Sesko, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo.

È ancora calcio d'agosto, certo, ma Amorim e il suo Manchester United devono dare delle risposte il prima possibile, soprattutto dopo una stagione deludente come la scorsa, nella quale i red devils hanno chiuso addirittura al quindicesimo posto in classifica con soli 42 punti conquistati. La pressione intorno al Man United è tanta e Amorim deve essere bravo a gestirla, oltre che riuscire a valorizzare i giocatori e riportare il Manchester United in zona Europa. Sul nuovo Manchester United si è espresso anche una leggenda del club, ovvero Wayne Rooney, che, nel programma “The Wayne Rooney Show” in onda su BBC Sport, ha criticato fortemente Amorim, dicendo che il Manchester United è praticamente uguale a quello dell'anno scorso, dato che gli errori sono gli stessi. Queste sono state le sue parole: “Amorim? Penso che neppure lui si definirebbe l'uomo giusto per il Manchester United, soprattutto da quello che abbiamo visto da quando è arrivato al club. È vero che siamo solo alla seconda partita, ma il segnale preoccupante è che stiamo vedendo gli errori che abbiamo visto nella scorsa stagione”. L'ex attaccante, inoltre, ha parlato anche degli acquisti fatti dal club, questa volta giudicando positivamente le mosse della società: “Gli acquisti che ci sono stati in estate sono stati buoni, ma mi piacerebbe vedere altri rinforzi, magari due o tre”. Secondo Rooney, infatti, la rosa non è ancora pronta per competere ad alti livelli, ma la speranza è che, con ulteriori innesti, il livello salga e finalmente il Manchester United possa tornare ad essere competitivo. Ora i red devils saranno impegnati contro il Grimsby Town per il secondo turno di Coppa di Lega, mentre sabato alle 16 affronteranno il Burnley all'Old Trafford, prima della sosta per le nazionali.