SPAGNA. Il fondo Usa Apollo vuole l’Atletico. Parte la trattativa

Un’altra big del calcio europeo che può cambiare proprietà, passando a un fondo statunitense. Apollo Global Management è in trattative avanzate per acquistare la maggioranza dell’Atletico Madrid, in quella che sarebbe la sua prima grande operazione nel calcio e che la porterebbe ad aggiungersi alla crescente lista di fondi di investimento privati proprietari di club europei. Lo scrive il Financial Times.

Secondo fonti vicine alla trattativa, il colosso Usa della finanza sta negoziando con i principali azionisti dei “Colchoneros” per rilevare quote tali da garantirgli il controllo della società. Apollo ha avviato colloqui esclusivi con tre soci di Atletico Holdco, la holding che possiede circa il 70% del club: l’amministratore delegato Miguel Ángel Gil Marín, il presidente Enrique Cerezo e Ares Management, altro fondo americano.

In parallelo, però, sono in corso discussioni anche con Quantum Pacific, gruppo di investimento londinese controllato dal miliardario israeliano Idan Ofer, che detiene poco più del 27% dell’Atletico. Tutti e quattro i principali azionisti avrebbero manifestato disponibilità a cedere parte delle loro quote, ma restano da definire prezzo e dimensioni dell’operazione, che non è ancora certa.

Per Apollo si tratterebbe del primo grande passo nel calcio, dopo l’annuncio del progetto di un fondo da 5 miliardi di dollari dedicato agli investimenti sportivi. Una strategia che segue la scia di altri operatori finanziari: Clearlake Capital, per esempio, ha acquisito il Chelsea nel 2022 per 2,5 miliardi di sterline; RedBird Capital ha comprato il Milan nello stesso anno per 1,2 miliardi di euro; Oaktree Capital ha preso il controllo dell’Inter nel 2024 dopo il default della proprietà cinese.

L’Atletico Madrid nel 2024 ha registrato ricavi per 410 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto all’anno precedente, collocandosi al 12° posto nella classifica Deloitte dei club più ricchi al mondo, con una valutazione d’impresa stimata intorno a 1,9 miliardi.