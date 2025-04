Szczesny si gode la vittoria della Coppa del Re: “Il ritiro non è così male”

Barcellona, 28 aprile 2025 – Continua la stagione pressoché perfetta del Barcellona, che nella serata di sabato ha conquistato il suo secondo trofeo stagionale. I blaugrana hanno avuto la meglio sul Real Madrid, trionfando in Coppa Del Re e tenendo vivo il sogno triplete. Dopo il vantaggio iniziale di Pedri al 28', i blancos hanno ribaltato la gara tra il 70' e il 77' con Mbappé e Tchouameni, con Ferran Torres che all'84' ha segnato la rete del 2-2. Il gol decisivo è stato quello di Koundé al 116', con una rasoiata da fuori area che non ha lasciato scampo a Courtois. Un protagonista della gara è stato anche Wojciech Szczesny, autore di un'altra prova di livello, che ha confermato come il portiere abbia ancora tanto da dare al calcio. Dopo la vittoria della Coppa del Re, il polacco ha caricato su Instagram una foto durante i festeggiamenti con la descrizione ironica “La gente mi ha messo in guardia sulla vita dopo il ritiro dal calcio. Non credo sia poi così male”, insieme al connazionale Lewandowski. Chiaramente, il portiere fa riferimento a quanto successo negli ultimi mesi, dal ritiro annunciato al termine dell'esperienza con la Juventus fino alla scelta di firmare per il Barcellona dopo l'infortunio di Ter Stegen. Lo scorso 27 agosto, infatti, il polacco aveva scelto di appendere i guantoni al chiodo a causa della mancanza di motivazione, salvo poi cambiare idea e ritornare sui suoi passi, firmando qualche settimana dopo un contratto con il Barcellona. Non è un caso che nella foto caricata su Instagram per celebrare la vittoria della Coppa del Re sia presente anche Robert Lewandowski, dato che l'attaccante è stato uno dei principali artefici del trasferimento di Szczesny al Barcellona. I due, infatti, sono stati compagni di nazionale per tantissimi anni, e la mediazione dell'ex Bayern Monaco è stata fondamentale per convincere Szczesny a rimettersi i guantoni. Ora, l'ex Juventus ha rinnovato il contratto per un'altra stagione, ma la prossima annata dovrà fare i conti con il ritorno a pieno regime di Ter Stegen, che, nel frattempo, proprio contro il Real Madrid è tornato nella lista dei convocati. In ogni caso, ora ci sono ancora una Champions League e una Liga da vincere, con i prossimi giorni che saranno decisivi per la squadra blaugrana. Tra il 30 aprile e il 6 maggio, gli uomini di Flick saranno impegnati nella semifinale contro l'Inter, mentre l'11 maggio andrà nuovamente in scena il clasico contro il Real Madrid, che sarà importantissimo ai fini del campionato, dato che le squadre sono separate da soli 4 punti.