Vinicius chiede scusa ai tifosi del Real: “Prometto che continuerò a lottare”

Madrid, 30 ottobre 2025 – Il successo nel Clasico contro il Barcellona ha permesso al Real Madrid di iniziare la fuga. In questo momento, infatti, i blancos si trovano in vetta, con cinque punti in più dei blaugrana secondi. Il match è stato circondato di polemiche, sia nei giorni precedenti che in quelli successivi.

Se prima del fischio d'inizio le chiacchiere riguardavano soprattutto le dichiarazioni di Yamal, dopo la fine della partita si è parlato del battibecco tra il 10 del Barcellona, Carvajal e Vinicius, con Frenkie de Jong che è intervenuto per dire la sua, invitando il terzino del Real Madrid a chiamare il suo connazionale anziché fare sceneggiate di quel tipo.

Lato Real Madrid, però, c'è stato anche un altro fatto che ha attirato l'attenzione, ovvero la reazione di Vinicius Jr al momento del cambio con Rodrygo. Il numero 7 del Real, infatti, non ha preso per niente bene la decisione di Xabi Alonso e ha manifestato tutto il suo dissenso al momento del cambio, rientrando direttamente negli spogliatoi senza nemmeno dare la mano al suo allenatore.

Dopo qualche giorno, però, lo stesso Vinicius ha voluto scusarsi con la squadra, l'allenatore e lo staff, in modo da non far scoppiare un caso. Questo è stato il suo messaggio sul suo profilo X: “Voglio scusarmi con tutti i tifosi del Real Madrid per come ho reagito al momento del cambio nel Clasico contro il Barcellona. L'ho già fatto di persona, ma rinnovo le mie scuse anche ai miei compagni di squadra, alla società e al presidente. A volte le emozioni prendono il sopravvento, perché voglio sempre vincere e aiutare la squadra: prometto che continuerò a lottare per il Real Madrid, come ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato qui”.

Ora, per Vinicius e il Real Madrid, il prossimo scoglio da superare è il Valencia, con il match che andrà in scena sabato 1 novembre alle 21 al Bernabeu. Xabi Alosno e i suoi vogliono mantenere invariate le distanze con il Barcellona, che invece scenderà in campo domenica alle 18:30 contro l'Elche, e per farlo devono trovare un buon risultato contro la squadra di Corberan, che è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare.