Vittoria contro il Venezuela, per la ‘Pulce’ un nuovo Mondiale in campo è improbabile. Lacrime e doppietta, l’ultimo tango di Messi con l’Argentina

Le lacrime cantando l’inno. Gli abbracci ai propri figli. Poi, in campo, una doppietta. Come spesso gli è accaduto in una carriera infinita e irripetibile.

Lionel Messi ha disputato la sua ultima partita ufficiale in casa con la maglia dell’Albiceleste, trascinando l’Argentina al successo per 3-0 contro il Venezuela nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il bilancio del fuoriclasse è di 194 partite e 114 reti con la sua nazionale. All’Estadio Monumental di Buenos Aires, gremito da oltre 80 mila spettatori, la ‘Pulce’ ha firmato una doppietta (39’ e 80’), intervallata dal gol di Lautaro Martinez (rete che ha consentito al ‘Toro’ di superare Maradona al quinto posto di sempre tra i goleador della nazionale argentina).

Il pubblico ha accompagnato ogni tocco del campione con cori e ovazioni, trasformando la sfida in un tributo collettivo alla sua carriera. L’atmosfera è stata carica di emozione fin dall’ingresso in campo: Messi, visibilmente commosso, ha ricevuto dal pubblico una lunga standing ovation. "Ho vissuto tante cose su questo campo, è sempre una gioia giocare davanti alla nostra gente. Finire così è quello che ho sempre sognato", ha dichiarato dopo la partita.

Sul futuro, però, resta l’incognita. Messi non ha annunciato un ritiro immediato, ma ha lasciato intendere che difficilmente sarà presente al Mondiale del 2026: "Non credo che giocherò un altro Mondiale. La cosa più logica è che non accadrà, ma resto fiducioso".

La speranza degli argentini, ma anche di chiunque ami il calcio, è che possa ripensarci. In fondo, anche prima di Qatar 2022 la ‘Pulce’ sembrava aver chiuso con la nazionale. Arrivò poi un trionfo che ha rappresentato la chiusura di un cerchio. Ora nessuno vuole che la favola finisca.