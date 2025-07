Walker riparte dall'Inghilterra: ufficiale l'acquisto da parte del Burnley

Burnley, 5 luglio 2025 – Kyle Walker non è più un giovanotto, ma, nonostante ciò, non ha alcuna voglia di darsi per vinto e di approdare in campionati minori. Per questo, alla tenera età di 35 anni, ha scelto di ripartire dall'Inghilterra, forse per l'ultima grande chance della sua carriera calcistica. È ufficiale il suo arrivo al Burnley, squadra che è recentemente tornata in Premier League. Nella scorsa stagione, infatti, i “Turfites” hanno chiuso al secondo posto in classifica dietro il Leeds con ben 100 punti conquistati: questo ha fatto sì che Scott Parker e i suoi centrassero nuovamente la promozione in Premier League dopo solo un anno dalla retrocessione. Si sa, il livello della massima serie inglese è uno dei più alti d'Europa e le squadre che salgono dalla Championship fanno fatica a centrare la salvezza: un chiaro esempio può essere l'ultima stagione, nella quale sono retrocesse tutte e tre le squadre che l'anno precedente avevano conquistato la promozione, ovvero Leicester, Ipswich Town e Southampton. Per evitare ciò, il Burnley ha scelto fin da subito di muoversi sul mercato. Un primo rinforzo è stato Loum Tchaouna, esterno classe 2003 che nelle ultime due stagioni ha giocato in Italia, prima con la Salernitana e poi con la Lazio, mettendo a segno 8 gol in 72 presenze complessive. L'altro acquisto importante della squadra inglese è stato Kyle Walker, ex Manchester City e Milan. Il compito del difensore inglese sarà quello di portare l'esperienza giusta all'interno dello spogliatoio, in modo da guidare la squadra in un difficile campionato come quello di Premier League. Dopo sei stagioni al Tottenham e sette e mezzo al Manchester City, dove ha collezionato totalmente 548 presenze totali, oltre che 6 campionati inglesi, 4 Coppe di Lega, 2 FA Cup, 3 Community Shield, una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per club, il giocatore si è trasferito in prestito al Milan, abbandonando l'Inghilterra. L'esperienza in rossonero, però, non è stata felicissima e le 15 apparizioni tra campionato, Champions League e Coppa Italia non hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi. Per questo, al termine della stagione il difensore è tornato al Manchester City e ora ha scelto il Burnley per ripartire e rimettersi in gioco. Con la nuova squadra, Walker ha firmato un contratto biennale, fino al giugno del 2027. La sua esperienza sarà fondamentale per guidare la squadra sia dentro che fuori dal campo e per centrare una salvezza tutt'altro che scontata. Per lui, invece, sarà una possibilità per rilanciarsi dopo una stagione complicata.