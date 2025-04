Wrexham una storia da Hollywood: terza promozione di fila, record in Inghilterra

Wrexham 30 aprile 2025 – Dal dimenticatoio delle leghe non professionistiche, a una riscossa degna di un film di Hollywood, di quelli ad altissimo budget. La storia recente del Wrexham è legata a doppio filo con lo star system statunitense, che ha portato il club gallese sulla bocca di tutti, ma tanto merito anche alla squadra per non aver disatteso le aspettative e fatto vedere sul campo tutta la loro qualità. La promozione dei dragoni in Championship infatti sancisce un ritorno nella seconda serie del calcio inglese, atteso per ben 45 anni, ma soprattutto regala al club un record unico nel suo genere. In Inghilterra infatti nessuno mai prima di loro era riuscito in una triplice promozione consecutiva, che li ha portati dalla National League (quinta divisione), alla Championship (la Serie B inglese).

La nuova proprietà e la risalita tra i professionisti

I giocatori hanno fatto la loro parte in campo, ma il merito è senza dubbio dei due uomini attualmente seduti al posto di comando. Nel 2020 infatti l'attore e produttore canadese di Hollywood Ryan Reynolds (Deadpool) insieme al collega Rob McElhenney (C'è Sempre il Sole a Filadelfia) hanno avuto una visione e sono entrati nel mondo del calcio, passando dal sottoscala. Entrambi hanno infatti individuato nel club del Wrexham, formazione gallese fondata addirittura nel 1865, l'occasione perfetta per sfondare nel business. Una delle ragioni dietro l'acquisto? Il Racecourse Ground, ovvero il campo casalingo inaugurato nel 1807. Il campo infatti risulta essere il più antico stadio di calcio internazionale del mondo tuttora in uso secondo il Guinness dei primati, avendo ospitato il suo primo incontro tra due squadre nazionali nel 1877.

Il Wrexham si può definire come un antico gioiello impolverato, confinato nella quinta serie di calcio inglese. Un'occasione unica per la coppia Reynolds e McElhenney, che hanno così investito due milioni sul progetto del club gallese, con l'obiettivo di riportarlo tra i professionisti, sognando in futuro chissà, la Premier League. L'obiettivo non è però solo vincere, c'è anche l'obiettivo di costruire una serie televisiva di successo, in pieno stile Hollywood, dietro le imprese e le disavventure del club. Così dopo l'acquisizione inizia la difficilissima risalita, perché rientrare tra i professionisti è il più grande collo di bottiglia delle promozioni in Inghilterra e passa proprio dalla National League.

Nelle prime due stagioni la squadra fallisce la promozione, ma ci riesce nell'annata 2022-23. Sotto la guida tecnica di Phil Parkinson, diversi giocatori dalla League Two abbracciano il progetto Wrexham e sotto le reti di Paul Mullin, la squadra rientra tra i professionisti dopo 15 anni di assenza. In contemporanea la serie televisiva lanciata da Reynolds e McElhenney "Welcome to Wrexham", dove si narrano le gesta della squadra, pubblicata su FX (Disney Plus in Italia), diventa un successo e rimette la squadra gallese sulla mappa del calcio globale.

Il ritorno nei professionisti e la promozione di quest'anno in Championship

L'ascesa però non finisce qui, dopo la grande vittoria in National League, la squadra si ripete in Football League Two. I dragoni rossi del Galles ottengono un incredibile secondo posto dietro allo Stockport e davanti al Mansfield, centrando una promozione diretta difficilissima da pronosticare e risalendo addirittura in Football League One. Sono stati ben 19 gli anni di attesa dall'ultimo passaggio in League One di questa stagione.

La promozione in Championship a inizio anno non sembrava un obiettivo vero per la squadra gallese. Nonostante sia la terza serie del calcio inglese, sono diverse le big gli scorsi anni anche in Premier League, oggi in lotta in League One. Il Birmingham City di proprietà dell'ex giocatore di NFL Tom Brady è senza dubbio una di queste, così come lo sono a livello storico anche Reading, Bolton e Wigan Athletic. Non solo loro però questa stagione di terza serie inglese comprendeva anche Huddersfield, Blackpool e Barnsley, tre squadre che negli ultimi dieci anni hanno assaporato il più alto livello del calcio globale proprio in Premier, mettendo così il Wrexham dietro tutte queste squadre per quanto riguarda una potenziale griglia di partenza stagionale.

Il campo però non conosce storia. La squadra gallese costruisce una rosa molto varia tra giovanissimi di talento ed esperti ex campioni, capitanati dal 36enne James McClean, ex icona del calcio irlandese, con ben 104 presenze con la maglia verde dell'Eire. Phil Parkinson, ancora in panchina, non varia il suo stile di gioco dall'impronta molto difensiva e grazie alle reti pesanti di Smith (18 in campionato) fin da subito si mostrano come una delle aspiranti alla promozione. La lotta è serrata, tutta la stagione si vive tra secondo e terzo posto, ovvero tra la promozione diretta e i playoff, a braccetto con un'altra neo promossa come lo Stockport, mentre il Birmingham City domina in vetta su tutte.

Si arriva così alla giornata di sabato scorso (26 aprile), quando arriva il verdetto ufficiale tanto atteso. È la giornata di campionato numero 45 e di fronte c'è il Charlton, squadra in lotta per i playoff. Racecourse Ground è gremito per un pomeriggio che profuma di storia. La partita è un tripudio: Rathbone e Smith la sbloccano e indirizzano nei primi venti minuti, prima che lo stesso Smith chiuda i conti nella ripresa. Il 3-0 finale è la certificazione aritmetica del passaggio in Championship e un nuovo record da aggiungere ai primati di questa proprietà. Nessuna squadra inglese aveva mai centrato tre promozioni consecutive nella storia della Football Association, un primato che ora appartiene al Wrexham. Pronto il prossimo anno per, chissà, magari tentare anche l'assalto alla Premier League, dove il piccolo Dragone Rosso, può presentarsi al cospetto dei giganti del calcio mondiale.

Da 2 a 100 milioni di valore, la crescita economica del club

La crescita del Wrexham non è stata però solo a livello calcistico o di popolarità. Quello che non va sottovalutato di queste promozioni è senza dubbio la crescita economica della società. In termini pubblicitari infatti essere associati a uno dei volti più riconoscibili di Hollywood come Ryan Reynolds è uno spot più unico che raro. Società come TikTok sono tra le prime a diventare sponsor del club e insieme a loro anche Expedia si unisce al viaggio, prima poi dell'arrivo di United Airlines e addirittura Meta. I loro marchi, i loro loghi, ben visibili sulle casacche prodotte dall'azienda italiana Macron, sono diventate virali anche al di fuori del Galles, merito anche della serie tv.

Così in appena cinque anni, da 2 milioni di euro circa di investimento, l'ultima valutazione fatta è stata di circa 100 milioni di euro. Questo perché in società è stata definita la cessione di un 15% delle quote alla famiglia Allyn di New York. Un aumento delle valutazioni del 4900%. L'ultimo bilancio del Wrexham ha chiuso con un fatturato di circa 31 milioni di euro, portando a una crescita del 155%, che ha permesso anche di liquidare tutti i debitori. Ora si attende il nuovo salto in alto, magari per competere con i bilanci miliardari di alcuni dei club di vertice della Premier League.