Xabi Alonso lascia il Bayer Leverkusen: futuro al Real Madrid?

L’allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso (nella foto), ha confermato che lascerà il club a fine stagione, spiegando in conferenza stampa che è arrivato "il momento giusto" per annunciare l’addio, ma "non il momento giusto per parlare del futuro". Il 43enne sembra già destinato alla panchina del Real Madrid, dove siederà al termine del Mondiale per Club per prendere il posto di Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso ha militato nei Blancos da giocatore per sei stagioni dal 2009 al 2014, vincendo una Champions, una Liga, due Coppe di Spagna e una Supercoppa spagnola.

Come tecnico è decollato nel Bayer Leverkusen dopo gli esordi alla guida della Real Sociedad B. Nel 2023-2024 la stagione da record, con una sola sconfitta in 53 partite, in finale di Europa League contro l’Atalanta. Arrivarono comunque i trionfi in Bundesliga, nella Supercoppa tedesca e in Coppa di Germania. Nella Bundesliga che si sta chiudendo, già vinta dal Bayern Monaco, il Bayer è secondo. In Coppa di Germania è stato eliminato dall’Arminia, club di terza serie. In Champions è uscito agli ottavi contro il Bayern.